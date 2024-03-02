pdf هنا كشوف اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات العراقية

تزايدت معدلات البحث عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 وخاصة عند حلول شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستعلن عن أسماء المستفيدين من هذه الوجبة من خلال منصة مظلتي، كما أن برنامج الرعاية سوف يستهدف الأرامل والمطلقات وكافة الفئات الأكثر احتياجا، وكذلك كبار السن الذي اختارتهم الوزارة بناء على شروط تم الإعلان عنها مسبقا، وفي هذا الصدد سوف نوضح خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

من المتوقع أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سوف تعلن عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 قبل حلول شهر رمضان ، وذلك بعد أن قامت الوزارة بمراجعة الأوراق للتأكد من استيفاء المستحقين للرعاية للشروط، ومدى استحقاقهم لبرنامج الدعم، وقد حددت سابقا الوزارة بعض شروط الاستحقاق لبرنامج الرعاية الاجتماعية، وهي :

أن يكون المتقدم للرعاية حاصلاً على الجنسية العراقية ومقيمًا في البلاد.

يشترط على النساء الأرامل أو المطلقات أن يكون لديهن حضانة الأبناء.

يشترط أيضًا عدم امتلاك المتقدم لوظيفة حكومية بأجر شهري مرتفع.

يحق للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على الرعاية، بالإضافة إلى كبار السن والعاجزين والغير قادرين على العمل.

ألا يكون لدى المواطن أي سجلات تجارية، ولا يجب أن يكون مستفيدًا من معاشات التأمينات الاجتماعية.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 16 و60 عامًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

يتاح لأي مواطن عراقي الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي ويتمكن من الاطلاع على اسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

حدد كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة السابعة.

أدخل معلومات المستفيدين الجدد في الخانات المخصصة.

اضغط على زر الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

وبذلك سوف تتمكن من معرفة هل تم قبولك ببرنامج الرعاية الاجتماعية أم لا من خلال اتباع الخطوات السابقة.