“شوفي أقرب معرض ليكي” اماكن معارض أهلا رمضان 2024 بجميع المحافظات لشراء المنتجات بخصومات تصل لـ 30%

توفر الدولة اماكن معارض أهلا رمضان 2024 تلك المبادرة التي يتم إطلاقها وفقًا للتوقيت الزمني لشهر رمضان، وذلك وفقًا لتوجيهات الدولة المصرية التي تسعى بشكل متواصل عن إيجاد الطرق والخدمات لتساعد عامة الشعب خاصةً فئات الأسر المتوسطة والفقيرة أيضًا مما يساهم في ارتقاء الدولة المصرية والعلو من شأنها، فإليكم ما يخص معارض أهلا رمضان من خلال ما سوف نتحدث عنه من خلال هذا المقال.

اماكن معارض أهلا رمضان 2024

اماكن معارض أهلا رمضان 2024 ذلك السؤال الذي يتردد عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الشعب المصري حتي يتمكنوا من شراء احتياجاتهم بسعر مناسب خاصة بعد إعلان الوزارة بأن معارض رمضان مليئة بعروض مغرية وخصومات تصل إلى 30% فهي تعد بمثابة صفقة رابحة للمواطنين بدلاً من شراء المنتجات الباهظة الثمن نظير ما حدث من تغيرات على الأوضاع الاقتصادية، والجدير بالذكر أن الدولة تواصل في بذل جهدها لتوفير ما يلزم للمواطنين للحفاظ على العادات المصرية التي بمثابة تاريخ عظيم لا يمكن التغاضي عنه من شراء الياميش وقمر الدين وعين الجمل وغيرها من السلع التي يعود أصلها للزمن المصري القديم، وبشأن الاستعلام عن أماكن تلك المعارض، فإليكم الأماكن المخصصة في بعض المحافظات، وهي:-

منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

ميدان الباشا بحى مصر القديمة.

منطقة زهراء المعادي.

حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

شارع 9 بالمقطم.

شارع حسن المأمون مدينة نصر.

أمام قسم شرطة الوراق – حي الوراق.

29 شارع جامعة الدول العربية.

أمام المدرسة شارع الصفا والمروة.

هايبر راية أمام عمر أفندي – الزقازيق.

أمام مجلس مدينة أبو حماد.

أمام مجلس المدينة في بلبيس.

ماركت هشام محمد شارع النصر – منيا القمح.

شارع الجلاء – كفر صقر.

مصنع ديري لاند – الصالحية.

موعد انطلاق معارض أهلا رمضان 2024

اماكن معارض أهلا رمضان 2024 التي تأتي في إطار توجيهات الجهات الرسمية المختصة بالسلع الغذائية وتوفير المنتجات المحلية البديلة للمنتجات المستوردة نظير غلائها، مما قد دفع الفضول في المواطنين حول معرفة موعد انطلاق معارض أهلا رمضان لذلك العام، حيث قررت الجهة المعنية بأن موعد انطلاق معارض أهلا رمضان في يوم الأحد 25 من شهر فبراير لعام 2024 على أنه سوف يواصل استمراريته طوال شهر رمضان الكريم.