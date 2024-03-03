“يافرج الله الحنفيه فتحت خلاص”.. التموين تطرح اسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان.. الزيت والسكر هيبقو بالكوم..!!

إن التموين مصدر حيوي للكثير من الأسر في العالم، حيث يعتبر المأكولات الأساسية مثل الزيت والسكر من السلع الرئيسية التي يحتاجها الإنسان يوميا ولذلك، يجب على الحكومات الاهتمام بضمان توافر هذه السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة، وفي الشهر الماضي، شهدت الأسواق تقلبات في أسعار السلع التموينية بسبب عدة عوامل، منها التقلبات في الأسواق العالمية، ومن بين هذه السلع الأساسية التي تأثرت بالتقلبات في الأسعار يأتي الزيت والسكر.

اسعار السلع التموينية

تتضمن قائمة السلع التموينية 31 سلعة متنوعة متاحة في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم توزيعها وفقا لحصة كل فرد من التموين، فيما يلي أسعار بعض السلع الأساسية

سعر كيلو السكر المعبأ بسعر 12.60 جنيه. زجاجة زيت خليط بحجم 800 مل بسعر 30 جنيه. مكرونة بحجم 400 جرام بسعر 6.50 جنيه، أما بحجم 800 جرام فبسعر 13 جنيه. دقيق معبأ بوزن 1 كجم بسعر 18 جنيه. أرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو جرام. عدس مجروش بوزن 500 جرام بسعر 21 جنيه. فول معبأ بوزن 500 جرام بسعر 9 جنيه. مسلي صناعي بحجم 800 جرام بسعر 36 جنيه.

نصيب الفرد في التموين

قبل شهر رمضان، يطرح المواطنون تساؤلات حول احتمال زيادة أسعار الزيت والسكر، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرارات رسمية حتى اللحظة، ونرصد هنا تفاصيل حصص التموين للأفراد بشكل مفصل

كل فرد يحق له الحصول على زجاجة زيت بحجم 800 مل عبر بطاقة التموين، والحد الأقصى للحصص هو 4 زجاجات.

يتوزع السكر بواقع كيلوغرام واحد لكل فرد، والحد الأقصى لعدد الأكياس المتاحة لكل بطاقة هو 6 كيلوغرامات.

4 كيلو سكر لكل بطاقة تموين