“ماتشيليش هم يا ست الكل” جدول أكلات رمضان 30 يوم طوال الشهر المبارك + أفضل المشروبات لرمضان 2024

جدول أكلات رمضان 30 يوم، بحث كبير جداً من جانب النساء في مصر والوطن العربي كله عن جدول أكلات رمضان 30 يوم تزامناً مع قرب حلول رمضان، حيث تُعد حيرة تواجه جميع السيدات حول ما الإفطار الذي يجب تحضيره مما تتداول الأسئلة التي تُعرب عن التوتر والقلق الذي يراود السيدات في البلاد العربية بأجمعها، ونحن بهذا الصدد سوف نحسم حيرة كل عام للسيدات بعرض لائحة تتضمن 30 أكلة لإفطار لشهر رمضان لعام 2024، لذا ابقوا معنا.

جدول أكلات رمضان 30 يوم

نستعرض معكم الآن جدول أكلات رمضان 30 يوم لشهر رمضان كاملًا، كالآتي:-

اليوم الأول: محشي ورق عنب محشي خضار + بط + مكرونة بالبشاميل + سمبوسه. اليوم الثاني: كبسة بالفراخ والمكسرات + سمبوسك. اليوم الثالث: أرز وبسلة وبانيه. اليوم الرابع: جلاش باللحمة المفرومة + فراخ محمرة + بامية + أرز بالشعرية. اليوم الخامس: صينية بطاطس + رز + فراخ. اليوم السادس: مكرونة بالصلصة + مكرونة بالبشاميل بالفراخ. اليوم السابع: فتة باللحمة + ملوخية. اليوم الثامن: رز + بامية + لحمة. اليوم التاسع: رز أبيض + ملوخية + بانيه + سلطة. اليوم العاشر: رز بالشعرية + صينية بطاطس بالفراخ. اليوم الحادي عشر: مكرونة بالصلصة باللحمة المفرومة. اليوم الثاني عشر: أرز + صينية فاصوليا بيضاء باللحمة. اليوم الثالث عشر: مكرونة سباجتي + لحمة. اليوم الرابع عشر: مكرونة بالصلصة + فراخ مشوية. اليوم الخامس عشر: مكرونة بالتوم + لسان عصفور + سلطة وفراخ. اليوم السادس عشر: كفتة مشوية + فراخ مشوية + طحينة + سلطة. اليوم السابع عشر: كبسة باللحمة +لسان عصفور. اليوم الثامن عشر: طعمية + شيبسي + بطاطس محمرة + بابا غنوج. اليوم التاسع عشر: محشي ورق عنب وفلفل وكوسة + ملوخية + فراخ. اليوم العشرين: كبسة بالمكسرات والفراخ. اليوم الحادي والعشرون: حمام محشي + رز + بطاطس. اليوم الثاني والعشرون: نجرسكو باللحمة المفرومة + سلطة. اليوم الثالث والعشرون: فتة بلحمة الضاني. اليوم الرابع والعشرون: فراخ مشوية + مكرونة وايت صوص. اليوم الخامس والعشرون: رز + كفتة + ملوخية. اليوم السادس والعشرون: مكرونة + شيسي + بانيه. اليوم السابع والعشرون: مكرونة بالبشاميل + كفتة +لسان عصفور. اليوم الثامن والعشرون: بسلة + رز بالشعرية + كفتة فراخ. اليوم التاسع والعشرون: رز أبيض + سمك. اليوم الأخير: جمبري + استاكوزا + رز أبيض +سلطة.

أفضل مشروبات في رمضان 2024

بعدما استعرضنا لكم جدول أكلات رمضان 30 يوم يشمل كل يوم من أيام الشهر الكريم، نقدم لكم مجموعة من أفضل المشروبات التي يفضل تناولها في رمضان، كالآتي: