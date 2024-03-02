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“العب واكسب الآن” خطوات شحن شدات ببجي موبايل PUBG UC من الموقع الرسمي
حققت لعبة ببجي موبايل شهرة واسعة بين محبي ألعاب الفيديو، فهي لعبة مثيرة مليئة بالتشويق تجذب الملايين من اللاعبين حول العالم ومع ذلك، للحصول على ميزات إضافية مثل المركبات والأزياء والأسلحة، ويجب على اللاعبين شحن رصيدهم داخل اللعبة حيص تساعد هذه الميزات الإضافية في زيادة فرص الفوز. لذا، يبحث الكثير من لاعبي ببجي عن طرق لشحن رصيدهم داخل اللعبة في عام 2024، نظرًا للتحديات التي يواجهونها في عملية الشحن.
شحن شدات ببجي موبايل
احذر من المواقع الاحتيالية التي تقدم شدات مجانية، فقد تُعرّض حسابك للسرقة ويجب علي كل لاعب استخدام الموقع الرسمي للعبة “ميداس باي” فقط لشحن شدات ببجي موبايل عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- افتح متصفح الإنترنت الخاص بك (كروم، فايرفوكس، إلخ).
- اكتب “ميداس باي” في شريط البحث واضغط على Enter.
تأكد من الوصول إلى الموقع الرسمي
- حدد “ببجي موبايل” من قائمة الألعاب.
- أدخل رقم “الايدي” الخاص بك في اللعبة (موجود في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة).
- تأكد من صحة رقم الايدي قبل المتابعة.
- حدد كمية الشدات التي ترغب في شرائها من القائمة.
- سترى السعر المطلوب مقابل كل كمية من الشدات.
- اختر طريقة الدفع المناسبة لك من بين الخيارات المتاحة (بطاقة الائتمان، بطاقة الخصم، رصيد الهاتف، إلخ).
- أدخل معلومات الدفع الخاصة بك بدقة.
- تأكد من مراجعة جميع المعلومات قبل الضغط على زر “شحن”.
- انتظر رسالة تأكيد نجاح عملية الشحن.
- التحقق من رصيدك في اللعبة:
- افتح لعبة ببجي موبايل.
- تأكد من إضافة الشدات المشحونة إلى رصيدك.