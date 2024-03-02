“تكريم روحاني في رمضان” بيت الزكاة يعلن عن صرف منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه للمستفيدين

في بادرة تجسد معاني العطاء والتكافل الاجتماعي المرتبطة بشهر رمضان الكريم، أعلن بيت الزكاة والصدقات، بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، عن بدء صرف إعانة شهرية معززة بمنحة قدرها 500 جنيه للمستحقين، هذه المنحة، التي تأتي تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة والفئات الأكثر تأثرًا بأعباء الحياة وتحديات الغلاء، مؤكدة على الدور الإنساني والتنموي الذي يلعبه بيت الزكاة في تعزيز روح التعاون والمساندة بين أفراد المجتمع.

صرف منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه من بيت الزكاة

أكد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، في بيان رسمي صادر عن بيت الزكاة والصدقات، أن هذه المبادرة تجسد معاني العطاء والتضامن التي يحث عليها الدين الإسلامي، خاصة في شهر رمضان الذي يعد شهر الخير والبركات، وشدد على أن الإعانة الإضافية ستسهم في توفير الدعم اللازم للأسر المستحقة لتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم، معربًا عن أمله في أن تعود هذه المبادرة بالخير على الأمتين الإسلامية والعربية.

منحة شهر رمضان

في خطوة تعكس التزامه بدعم الأسر الأكثر احتياجًا والتخفيف من وطأة الغلاء، أعلن “بيت الزكاة والصدقات” عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مارس 2024، متضمنة منحة خاصة بشهر رمضان المبارك، البيان، الذي صدر اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024، يأتي كجزء من جهود المؤسسة لمساعدة الأسر على تجاوز تحديات الحياة اليومية والارتفاع المستمر في الأسعار.

مبادرات بيت الزكاة والصدقات

يبرز برنامج سند كأحد أبرز مبادرات “بيت الزكاة والصدقات“، التي تستهدف توفير شبكة أمان اجتماعي للمجتمعات الأكثر ضعفًا، عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، من بين هذه الخدمات، تقديم الإعانات المالية الشهرية، وكفالة الأيتام، ودعم الأرامل والمرضى، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تيسير الزواج وتوفير العلاج للمرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفه أو لا يملكون تأمينًا صحيًا.