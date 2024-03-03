برابط متميز كيف تحميل ماين كرافت الجديدة بسهولة جوالك “ᵐᶤᶰᵉᶜʳᵃᶠᵗ”

نوتش يعود من جديد “Notch”، تعد لعبة ماين كرافت لعبة مستقلة بذاتها تم تطويرها من خلال المبرمج نوتش الشهير من خلال بعض لغات البرمجة المعروفة المميزة، أراد نوتش ان يجعل اللعبة واحدة من اكثر الألعاب الاستراتيجية المميزة علي مستوي منصات ألعاب الفيديو، لا تعتمد لعبة Minecraft علي الانتصار أو الهزيمة بل إنها تهدف إلي البقاء علي قيد الحياة مدة طويلة وسط وحوش الغابات التي تقوم بالهجوم علي أي كأن حي تراه أمامها.

ما هي ماين كرافت

في البداية كانت ماين كرافت مصممة بواسطة لغة الجافا سكربت، مما جعل لها شكل ثلاثي الأبعاد مكون من مربعات ملونة مكونة أشكال شخصيات وحيوانات وأسلحة وغيرها، أراد المستخدمين أن تقوم الشركة بتطوير اللعبة في الشكل والاعتماد علي المنظور الثلاثي الأبعاد، ولكن أراد نوتش الاحتفاظ بالشكل الكلاسيكي الخاص باللعبة مما ساهم هذا في شهرة اللعبة بصورة فاقت التوقعات، لم يمكن للعبة ماين كرافت أي منافسين طوال مدة اشتهارها علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد نزول لعبة ببجي موبايل وغيرها من ألعاب Tencentحظت بشعبية كبيرة جداً، ولكن بعد التحديثات الأخيرة التي قام بها نوتش وفرقته، استطاعت لعبة ماين كرافت العودة إلى قمتها علي عرش مستوي الألعاب الاونلاين الاستراتيجية المميزة.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت للاندرويد

يمكنك تحميل لعبة ماين كرافت علي هواتف الاندرويد الشهيرة من خلال بعض الخطوات التالية:

التأكد من اتصال هاتف الاندرويد الخاص بك بالأنترنت وشبكة wifi قريبة

التأكد أن هاتفك يتميز بأندرويد 10 أو اعلي

التأكد من وجود مساحة كافية علي الهاتف لتحميل اللعبة

فتح منصة جوجل بلاي من علي الهاتف المحمول الخاص بك

البحث عن اسم لعبة mine craft

إتمام عملية الشراء الخاصة باللعبة وبدء عملية التنزيل

طريقة تحميل لعبة Minecraft علي هواتف iPhone بنظام Ios

في الآونة الأخيرة تميزت هواتف الايفون الشهيرة بنسخة لعبة ماين كرافت الأصلية من خلال بعض إجراءات الشراء وذلك ببعض الخطوات البسيطة: