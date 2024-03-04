رابط وخطوات تحديث فورت نايت fortnite 28.30 مارس 2024.. عيش المغامرة

فورت نايت هي من اشهر وأمتع الألعاب في العالم ،يلعبها ملايين من الناس ولعبة تنافسية مستمرة وتنافس شديد في كل الساحات، ويوجد العديد من المودات المتاحة وبعض المودات تصل إلي 8 لاعبين، فورت نايت تدعم جميع أجهزة الاندرويد و الايفون و الكمبيوتر، توفر اللعب الجماعي وأيضًا الفردي والكثير من المميزات التي أضافها التحديث.

تحديث فورت نايت

توفر فورت نايت اللعب مع الأصدقاء أو اللعب مع لاعبين آخرين من جميع أنحاء العالم يمكنك أن تنضم لفرق و التعاون حتي الفوز في المعارك، اللعب الفردي يمكن أيضًا اللعب بشكل فردي ضد لاعبين مختلفين، وتضم العديد من اللاعبين في المعارك.

تنوع الأسلحة توفر فورت نايت العديد من الأسلحة تبدأ من الأسلحة القصير الرشاش و بنادق القنص و المسدسات و المدافع وغيرها حيث تختار السلاح الذي تريده.

نظام المواسم والتحديث المستمر تضم فورت نايت نظام تحديث بشكل دائم والحرص علي تجديد المواسم، إدارة التحديثات التي تضيف المميزات جديدة في اللعبة وهذه يعني التحدي في اللعبة.

خطوات تحديث fortnite 28.30

التوجه إلى متجر Google Play أو App Store.

البحث عن لعبة Fortnite في خانة البحث.

الضغط على علامة البحث.

ظهور أيقونة اللعبة.

الضغط على كلمة “تحميل” بعد التأكد من وجود اتصال قوي بالإنترنت.

ستستغرق عملية التحميل بضع ثوانٍ فقط.

سيتم تثبيت اللعبة على الجهاز تلقائيًا بعد الانتهاء من التحميل.

ستظهر اللعبة ضمن التطبيقات المثبتة على الهاتف.

النقر على أيقونة اللعبة لبدء استخدامها.

مميزات لعبة فورت نايت

أولا: تدعم اللغة العربية وأننا من أهم الميزات بالنسبة لنا كعرب.

ثانيًا: مِيزة التكلم عبر المايك واستماع الآخرين وهذا الميزة التي تتيح التعاون مع الأصدقاء.

ثالثًا: آمنة ليس بها أي فيروسات ضارة للأجهزة سواء كان موبايل أو كمبيوتر.

رابعا: الواقعية أنها من احسن الألعاب واقعية وقتالية، تشبه فري فاير وببجي وهما من اشهر الألعاب في العالم.

ختاما بكثرة المميزات التي توجد في لعبة فورت نايت تجعلها واحدة من أهم واحسن اللعب في العالم من حيث الواقعية و اللعب مع الأصدقاء.