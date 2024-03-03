بعد سنين طويلة.. تحديث جهاز بلايستيشن 3 الجديد 2024 تفاصيل احدث اصدار

تم الإعلان بشكل رسمي عن إصدار تحديث جديد جهاز بلايستيشن 3 الجديد 2024 بشكل مفاجئ وغير متوقع، بحيث قد أصبح متاح الآن للتحميل في كافة أنحاء العالم للأشخاص الذين يستخدمون الجهاز بشكل مستمر.

معلومات حول تحديث بلايستيشن 3 الجديد 2024

الإصدار الخاص بهذا التحديث هو 4.91 والذي يبلغ حجمه 200 ميجابايت، وبالنسبة للتفاصيل الخاص به والمتوفرة حوله فهو يقوم بالتركيز على تحسين أداء النظام، ويهدف إلى القضاء على النسخ الجديدة من القرصنة أو المودات التي تصدر لألعاب المنصة.

وآخر تحديث كان قد تم نزوله للجهاز كان فى فبراير الماضي 2023 وكان هناك تحديث في العام الذي يسبقه في شهر مايو 2022، ومن ضمن الأشياء المميزة في هذا الجهاز هو أن حجم التحديث صغير 200 ميجابايت وهذا يعني أن الجهاز لن يحتاج إلى وقت طويل فى تثبيته مما يمكنك من العودة بشكل سريع إلى ألعابك الخاصة.

من المتوقع أن هذا التحديث سيعمل على معالجة بعض الثغرات الأمنية التي يتم استغلالها من خلال المخترقين لتشغيل الألعاب الغير شرعية، بالإضافة إلى أنه سيقوم بتحسين الأداء ضمن مجموعة متنوعة من الألعاب المتوفرة على النظام.

طريقة تحميل تحديث جهاز بلايستيشن 3 الجديد

بإمكانك تحميل التحديث بشكل مباشر من خلال الجهاز عن طريق توصيله على الإنترنت أو عن طريق وسائط التخزين القابلة للإزالة وتحميل التحديث من خلال الكمبيوتر، بإمكانك الاستمتاع بمميزات إضافية من خلال قيامك بتحديث الجهاز.

ملاحظة مهمة حول تحديث جهاز بلايستيشن 2024

من الملاحظات الهامة لهذا التحديث ومن أجل استمرار تشغيل أقراص Blu-ray نظام PS3 الخاص بك يحتاج إلى مفتاح تشفير مشغل Blu-ray يكون متجدد من خلال الإنترنت، لها يطلب تحديث برنامج نظام التشغيل الخاص بك إلى أحدث إصدار لكي يتم تجديد مفتاح تشفير مشغل Blu-ray.