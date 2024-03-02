بمكونات بسيطة اعملي اكبر كمية من السمبوسة “طريقة عمل عجينة السمبوسة بالبيت” وفري وخزني لرمضان

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام الكثير من السيدات بالبحث عن افضل الوصفات الرمضانية، ومن بين الوصفات الكثيرة المنتشرة والتي يتم اعدادها على مائدة الفطار هي السمبوسة سواء حادقة او حلوة، اليوم نقدم لكم طريقة عمل السمبوسة في البيت ونوضح اسرار نجاحها بالاضافة الي الحشوات اللذيذة التي يتم حشوها للسمبوسة.

إعداد عجينة السمبوسة في البيت

عندما يتعلق الأمر بإعداد عجينة السمبوسة في المنزل، تأتي المكونات والطريقة بأهمية بالغة للحصول على النتيجة المثالية، سنقدم لكم المكونات والخطوات اللازمة لتحضير هذا الطبق الشهي بالطريقة الصحيحة.

مكونات عجينة السمبوسة

2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من الزبد بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

رشة سكر.

نصف كوب ماء دافئ للعجن.

125 جرام حبة البركة.

250 جرام من الجبن.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

بيضة.

كيفية تحضير عجينة السمبوسة بخطوات بسيطة

خطوة التعليمات 1. نخل الدقيق تأكد من نخل الدقيق جيدًا قبل الاستخدام لتحصل على عجينة ناعمة وخالية من الكتل. 2. إضافة الملح والنخين أضف كمية مناسبة من الملح واخلطه جيدًا مع الدقيق قبل إضافة الزبدة ورشة السكر. 3. بدء العجن ابدأ في عجن العجينة بإضافة الماء تدريجياً واستمر في العجن لمدة ٢٠ دقيقة للحصول على عجينة متماسكة. 4. ترك العجينة اترك العجينة لترتاح لمدة ١٥ دقيقة بعد العجن. 5. فرد العجينة نشر طبقة من الدقيق على سطح نظيف واستخدم النشابة لفرد العجينة إلى شرائح طولية. 6. إعداد الحشوة قم بخلط الجبن مع حبة البركة والفلفل والبيض جيداً لتحضير الحشوة، ثم قم بدمجها معًا. 7. تشكيل السمبوسة ضع كمية من الحشوة على كل شريحة من العجينة وقم بلفها على شكل مثلث واغلق الأطراف بمزيج الدقيق والماء. 8. القلي قلي السمبوسة في زيت ساخن حتى تحصل على لون ذهبي جميل. 9. التقديم قدم السمبوسة الساخنة بعد تصفيتها من الزيت على مناديل ورقية.

بهذه الخطوات البسيطة والمكونات الطازجة، يمكنك تحضير سمبوسة لذيذة وشهية تُرضي جميع الأذواق. استمتع بتحضيرها ولا شك ستكون إضافة رائعة إلى وجباتك.