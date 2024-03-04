هل في تعويم ولا لأ؟!.. اعرف موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024

ينتظر جميع المواطنين المصريين موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024، والتي من خلالها يتقرر عدد من القرارات الهامة جدًا من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتحديد سعر الفائدة سواء للإيداع أو الإقراض وغيرها الكثير، سنوضح لكم التفاصيل في الفقرات التالية.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024

من المقرر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024 يوم الخميس الموافق 28 مارس المقبل، وذلك كما أُعلن على موقع البنك المركزي المصري الرسمي.

حصيلة الاجتماعات السابقة للبنك المركزي ومواعيد القادمة

من المقرر أن يتم عقد ثمانية اجتماعات للبنك المركزي في عام 2024 في مواعيد معلن عنها من قبل على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وذلك على النحو التالي:

الاجتماع الأول

عقد بالفعل الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري يوم الأول من شهر فبراير الماضي، حيث تم إقرار رفع سعر عائد الايداع والإقراض ليلة واحدة وأسعار العملة الأساسية للبنك المركزي وذلك بواقع 200 نقطة أساس، وبذلك يصل إلى 21.25%، 22.25%، 21.75% بهذا الترتيب.

موعد الاجتماع الثاني

تم الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 28 شهر مارس 2024.

موعد الاجتماع الثالث

كما يعقد الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 23 مايو 2024.

موعد الاجتماع الرابع

حيث يأتي الاجتماع الرابع للبنك المركزي المصري يوم 18 يوليو 2024.

موعد الاجتماع الخامس

أما بالنسبة إلى موعد الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري، فمن المقرر أن يتعقد يوم 5 سبتمبر 2024.

موعد الاجتماع السادس

كما إن من المقرر أن ينعقد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في يوم 17 أكتوبر 2024.

موعد الاجتماع السابع

تم تحديد موعد أنعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاجتماعها السابع في يوم 21 نوفمبر 2024.

موعد الاجتماع الثامن

أما بالنسبة إلى موعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي سيأتي يوم 26 ديسمبر 2024.