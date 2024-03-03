استقبل الآن .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات لمشاهدة أفضل البرامج الوثائقية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات من أفضل القنوات التي تقوم بعرض الأفلام الوثائقية، كما أنها تقوم بعرض كافة المعلومات التي تجعل الإنسان على دراية بكافة ما يدور في الحياة البرية، وكذلك طبيعة الحيوانات التي توجد في هذه المنطقة من الصحاري، ولهذا استطاعت القناة أن تحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص، وفيما هو آت نوضح لكم تردد القنا من على النايل سات فضلاً تابعونا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

تقوم القناة بعرض كافة المعلومات الخاصة بالحيوانات، كما تقوم القناة بعرض المناظر الطبيعية الرائعة، وتقوم بعرض أفلام وثائقية مميزة، لهذا القناة تتميز بشعبية كبيرة من قبل المشاهدين، بحيث يكون تردد القناه على القمري الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11226.

معامل التصحيح: 3/4.

معدل الاستقطاب: 30000.

معدل الترميز: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي على العرب سات

كما أتاحت القناة ترددها على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11804.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

طريقة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي على الريسيفر

بعدما وضحنا لكم تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات وعرب سات، نوضح لكم خطوات تثبيتها على الريسيفر، حتى يتمكن المشاهدين من متابعتها بكل سنة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: