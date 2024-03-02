“خلي العيال يتسلوا ويفرحوا!!”.. ضبط تردد قناة بطوط الجديد 2024 batoot tv لمشاهدة افلام الكرتون واغاني الاطفال

يعد تردد قناة بطوط الجديد 2024 من أبرز الموضوعات البحثية التي تصدرت بحث جوجل وذلك لأن القناة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ممتع للأطفال، وقد نجحت القناة في جذب جمهور كبير واستقطاب عدد كبير من المتابعين حيث يتنوع محتواها

من الأفلام والبرامج الترفيهية والتعليمية التي يحبها ويعشقها المشاهدين في العالم العربي، ولهذا تزايدالبحث عنها من قبل الآباء والأمهات لأنها من أكثر القنوات الكرتونية المحببة إليهم، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذا التردد إلى جانب كافة المعلومات عنها.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

يزداد البحث عن تردد قناة بطوط الجديد 2024 من قبل الكثير من أولياء الأمور حيث تهتم هذه القناة بتقديم محتوى موجه للأطفال، وتتميز بدورها الهام في تعليم الأطفال المفاهيم الأساسية مثل الحروف، الأرقام، واللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، تُقدم القناة تشكيلة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى مسلسلات الكرتون الشهيرة مثل:”بن تن، ميكي ماوس، والقط والفأر، وغيرهم”، ولا تقتصر بطوط على ذلك فقط، بل تقدم أيضًا أفلام الرسوم المتحركة التي تحمل الطابع الكلاسيكي مثل “الملك الأسد” و”حكاية لعب”، وغيرها الكثير.

ويكون ترددها على النايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11494

معدل ترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

وبينما يكون ترددها على عرب سات يكون على النحو التالي:

التردد: 11594

معدل ترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

كيفية ضبط تردد قناة بطوط الجديد 2024

يمكن ضبط تردد قناة بطوط الجديد 2024 من خلال تنفيذ مجموعة من التعليمات الآتية:

ابدأ بالدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر الخاص بك.

اختر إعدادات البحث من القائمة.

أدخل بعد ذلك التردد المناسب للقناة في الحقل المخصص.

حدد القمر الصناعي المناسب للبحث، سواء كان النايل سات أو عرب سات.

أدخل معدل الترميز ومعامل الاستقطاب وأي إعدادات أخرى متوفرة وفقًا للمعلومات التي ذكرناها سابقا.

بمجرد إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، انقر على زر البحث.

انتظر حتى يكتمل الجهاز عملية البحث، ثم ستظهر قناة بطوط في قائمة القنوات المتاحة على جهاز الرسيفر الخاص بك.

يمكنك استقبال وتنزيل تردد قناة بطوط الجديد 2024 على جهاز الريسيفر الخاص بك ليتمكن اطفالك من مشاهدة أجمل افلام ومسلسلات الكرتون التي تعرض على شاشتها على مدار اليوم، مثل كرتون الاسد الملك وكرتون الجميلة والوحش وحلقات توم وجيري.