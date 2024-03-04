“اعرف ولادك هيمتحنوا امتا!” موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف التعليمية وفقاً لوزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 الذي يتداول بكثرة عبر الأخبار المنتشرة بالمواقع الإلكترونية وعبر السوشيال ميديا، حيث زادت التساؤلات حول موعد عقد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2024 خاصة بالتزامن مع حلول شهر رمضان مما يجعل الطلاب أكثر حيرة من أي وقت مضى نتيجة لضيق الوقت في الفصل الدراسي الثاني لعام 2024، لذا سوف نجيب عن كل التفاصيل المتعلقة بالخطة الزمنية للترم الثاني فابقوا معنا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل الدراسية المختلفة بداية من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصف الأول والثاني والثالث الاعدادي، والأول والثاني الثانوي، حيث تتمثل مواعيد الامتحانات وفقًا للجدول التالي:-

عقد امتحانات الصف طلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من يوم 25 من شهر مايو 2024.

تقام امتحانات صفوف النقل الإعدادية في اليوم الموافق 25 من شهر مايو 2024.

عقد امتحانات الدبلومات الفنية خلال الفترة من 1 يونيو 2024.

عقد امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية في اليوم الموافق 1 يونيو 2024.

أما عن امتحانات الثانوية العامة فمن المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو 2024 للمواد الغير مضافة للمجموع، بينما تبدأ المواد المضافة للمجموع بداية من 22 يونيو 2024.

تبدأ امتحانات الجامعات في مطلع أول شهر يونيو 2024.

الخريطة الزمنية الدراسية للترم الثاني 2024

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 الذي نال ضجة بشكل غير مسبوق من خلال تداول الطلاب الأسئلة التي يرغبوا في الاستعلام عنها، ونقدم لكم المعلومات حول الخطة الزمنية الدراسية للترم الثاني لعام 2024، وإليكم ما تتضمنه الخطة في الآتي:-