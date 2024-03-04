“اول سحور وفطار امتا” امساكية شهر رمضان 1445-2024 مصر وأوقات الصلاة وكم عدد ساعات الصيام؟

امساكية شهر رمضان 1445-2024 مصر، التي تشهد يحث كبير من قبل الناس تزامنًا مع بدء شهر رمضان المبارك الأسبوع القادم، الأمر الذي يجعل الناس في حالة من البهجة والسعادة لحلول هذا الشهر الكريم المليء بالخير و الطمأنينة ولذلك ينتظره الشعب المصري والإسلامي بفارغ الصبر مما دفعهم للاستعلام عن امساكية الشهر الكريم، وإليكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

امساكية شهر رمضان 1445-2024 مصر

امساكية شهر رمضان 1445-2024 مصر التي من المقرر الإعلان عنها من قبل المعهد الفلكي المسئول بصفة رسمية عن رصد الأقمار وهلال شهر رمضان، حيث سيتم استطلاع شهر رمضان في يوم الأحد المقبل الموافق 29 شعبان 1445 هـ والموافق 10 مارس 2024 ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان المبارك في يوم 11 مارس 2024 بإذن الله، ومن المقرر أن عدد ساعات الصيام تتراوح إلى 13 ساعة على أن يكون موعد السحور الساعة الثانية والنصف صباحًا وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة والثلث صباحًا.

مواقيت الصلاة في شهر رمضان 1445-2024

امساكية شهر رمضان 1445-2024 مصر التي تم التعرف عليها خلال السطور السابقة وفي هذا السياق تقودنا تساؤلات من قبل المواطنين حول مواعيد رفع الآذان خلال الشهر الكريم، الأمر الذي تلقى اهتمامًا بالغ حول معرفة تلك مواقيت الصلاة، وعليه فإن مواعيد رفع الآذان في مصر خلال اليوم الأول من شهر رمضان تكون:-