المدرسين طايرين من الفرحة.. التخصصات والمواد المطلوبة في مسابقة 18 ألف معلم مادة 2024 عبر وزارة التربية والتعليم

صرحت وزارة التربية والتعليم الفني فيما يخص مسابقة 18 ألف معلم، على انه سيتم تعيين مدرسيين للمواد الأساسية التالية ، مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الرياضية واللغة الأجنبية ومادة العلوم واللغة العربية ومادة الحاسب الآلي والتربية الفنية، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي،من أجل مسابقة 18 ألف معلم وهذا سيكون ضمن مسابقة التعاقد مع 30 الف معلم التى تحدث للمرة الثالثة وفيما يلي عرض للمحافظات التى سيتم فيها الاختبارات للتعين فتابعونا.

ما هي التخصصات المطلوبة بتعيين 18 الف معلم؟

سنعرض لكم تخصصات المواد الدراسية الأساسية المطلوبة في مسابقة 18 ألف معلم :-

مادة الدراسات الاجتماعية.

اللغة الأجنبية.

العلوم.

اللغة العربية.

الحاسب الالي.

التربية الفنية.

وذلك للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

مسابقات تعيين المعلمين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

من اجل الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة 18 ألف معلم و وظائف المعلم المساعد وذلك في عامه الثالث، قد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، على أنه ستكون الاختبارات المقررة في 8 محافظات، من حيث القبول المبدئي في المسابقة وموعد الامتحانات، وذلك عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية، يمكنك الدخول على الرابط من هنا، كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أسماء المحافظات الثمانية، التي سيكون فيها الاختيارات وهي:-

محافظة مطروح.

محافظة الاقصر.

محافظة الوادي الجديد.

محافظة البحر الأحمر.

محافظة جنوب سيناء.

محافظة شمال سيناء.

محافظة قنا.

محافظة اسوان.

علما بأنه سيتم عقد الاختبارات الخاصة بمسابقة 18 ألف معلم، في مراكز تقييم القدرات والمسابقات التابعة لكل جهاز، وذلك في تاريخ ما بين 4 مارس حتى تاريخ 9 مارس من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالاعلان عن مسابقة 18 ألف معلم لباقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الانتهاء من الإجراءات مراجعة و تدقيق مستندات التقدم الحالية.