“هيتصرف قبل شهر رمضان؟؟!!”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة لحميع موظفي الدولة والقطاع العام

أصبح موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 من أهم الموضوعات المتداولة عبر محركات البحث الاجتماعي وذلك بعد الإعلان عن مواعيد صرف الرواتب من قبل وزارة المالية، وهناك أخبار تم تداولها عبر المواقع وبين المواطنين أيضا تدور حول أنه من الممكن أن تقوم الحكومة المصرية بتبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وخلال السطور القادمة سنتعرف على حقيقة الامر.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

من المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع موظفي الدولة والقطاع العام بداية من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، وسيستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام حتى يوم 27 مارس 2024، والجدير بالذكر أن صرف مرتبات شهر مارس سيتم في الأيام 25، 26، و 27 من ذات الشهر لجميع الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص الذين لم يتمكنوا من استلام مرتباتهم في المواعيد المحددة سابقًا.

جدول مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة

وبعد أن استعرضنا موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، نتطرق إلى جدول مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة الذي يتضح من خلال الآتي:

موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة ستزداد مرتباتهم بمقدار 12,200 جنيه لتصل إلى القيمة الجديدة.

ويبلغ راتب موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة ويصبح بمقدار 7,000 جنيه.

ويتراوح راتب موظفي الدرجة الخامسة حوالي بمقدار 6,500 جنيه.

وأما موظفي الدرجة السادسة ستزداد مرتباتهم بمقدار 6,000 جنيه.

وبينما تكون رواتب موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة الجديدة حوالي 8,200 جنيه.

وتزداد رواتب موظفي الدرجة الثانية بنحو 8000 جنيه مصري.

ويفضل صرف الرواتب في الأيام التي حددتها وزارة المالية تجنبا لحدوث الازدحام.

صرف حافز تكميلي مع مرتبات شهر مارس

يذكر أن مشروع القرار ينص على أنه اعتبارا من 1 مارس 2024، سوف تعدل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من اول الشهر نفسه يستحق الموظف العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجور المنصوص سابقا، بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.

حتى الآن لم تصدر الحكومة المصرية أي قرار جديد حول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وبالتالي سيكون الصرف في الموعد المحدد سابقا وهو يوم 21 من شهر مارس الجاري، وفي حالة إن تم اصدار قرار يفيد بتبكير موعد الصرف سيتم اخطارك حضراتكم بالموعد الجديد.