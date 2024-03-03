بسرعة التقديم هيفوتك..موعد التسجيل في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لعام 1446.. اعرف الشروط والاوراق المطلوبة

بعد طول إنتظار أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد بداية التسجيل في المدارس للطلاب الجدد وذلك بالنسبة للعام الدراسي المقبل 1446، حيث زادت في الفترة الأخيرة تساؤلات أولياء الأمور عن موعد التسجيل في الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال لعام 1446 حتى يتسنى لهم فرصة لتجهيز الأوراق والصور المطلوبة للتقديم في المدارس الأهلية والحكومية والعاملة والذي بحسب التصريحات الأخيرة للوزارة من المقرر أن يكون في منتصف شهر رمضان المقبل وسوف نوضح اليكم اليوم كافة التفاصيل وشروط التسجيل والمستندات المطلوبة

موعد التسجيل في الصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال لعام 1446

وتستعد المدارس الأهلية والحكومية في المملكة لفتح أبواب التقديم للطلاب الجدد للإلتحاق بالتعليم بها وذلك بحث ما أعلنته وزارة التعليم أنه من المقرر أن يبدأ التسجيل من الخامس عشر من شهر رمضان المقبل ويستمر حتى الثاني والعشرون من شهر شوال الذي يليه، وذلك بالنسبة لجميع الطلاب المستوفين شروط التسجيل التي سوف نوضحها إليكم في السطور التالية

شروط التقديم للصف الأول الإبتدائي لعام 1446

وقد حددت وزارة التعليم عدة شروط يجب استكمالها حتى يتم قبول التحاق الطلاب في الصف الأول الإبتدائي وهذه الشروط عبارة عن الآتي:

يتم قبول الطلاب الذين بداية من عمر 6 سنوات، أو أقل من ذلك ب٩٠ يومًا وذلك عند بداية العام الدراسي الجديد 2024- 2025 .

ويتم قبول الطلاب الذين يكون تاريخ ميلادهم في 9/3/1440 الموافق 17/11/2018.

كما يتم قبول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات إلى نحو 180 يومًا وبحد أعلى من تاريخهم ما بين الفترة من 2018/11/18 الموافق 1440/3/10 إلى 2019/2/15 الموافق 1440/6/10.

يلزم الدراسة لمدة عام دراسي قبيل مرحلة رياض الأطفال.

المستندات الخاصة بالتسجيل في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لعام 1446

ويجب قبل التسجيل للطالب أن يتم توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وإلا لن يلتفت لملفه وهذه المستندات عبارة عن الآتي: