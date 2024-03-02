Link استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة pdf عبر موقع مظلتي الرسمي

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة يرغب الكثير من المواطنين في الاطلاع عليها، حيث تقوم الحكومة العراقية بنشر هذه الكشوف لتحديد الأسر المستحقة للدعم وهي أسر محدودة الدخل يتم اختيارها طبقًا لمجموعة من الضوابط والشروط التي تحددها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد صرح رئيس الحماية الاجتماعية السيد أحمد خلف أنه تم قبول عدد كبير من المشمولين بهذا الدعم ويزداد العدد في كل عام حتى وصل إجمالي العدد في الوجبة السادسة إلى 900 ألف شخص، مما يدل على بذل الحكومة أقصى جهدها لتوفير المساعدات من أجل تحسين ظروف الفئات المستحقة والتي تعاني من الفقر.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

بعد أن تقوم الوزارة بتحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 طبقًا للشروط التي وضعتها، سيصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن هذه الكشوف بشكل الالكتروني واتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة منصة مظلتي أو موقع و زارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

اضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية وحدد أسماء المشمولين.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة.

انقر على زر الاستعلام.

ستظهر الكشوف يمكنك الضغط على زر التحميل.

بعد انتهاء عملية التحميل يمكنك البحث بالاسم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf

كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة تتوافر بها مجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: