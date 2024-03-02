“عالم الثقافة بين ايديك” تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات.. اضبطها الان وفرحي العيال..!!

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic هو أحد الاهتمامات العالية الجودة التي تهتم بعرض البرامج والعروض الوثائقية التي تتعلق بالطبيعة والحياة البرية والثقافات المختلفة حول العالم، تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أكثر القنوات شهرة في مجال الوثائقيات والبرامج التعليمية، وتحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين في جميع أنحاء العالم، تأسست قناة ناشيونال جيوغرافيك في عام 1997، ومنذ ذلك الحين قامت بإنتاج العديد من البرامج والعروض التي تستكشف العالم بشكل مثير وممتع، تغطي القناة مواضيع متنوعة تشمل الحياة البرية، الثقافات المختلفة، السفر، التاريخ، البيئة، والعديد من المجالات الأخرى التي تهم الجمهور.

قناة ناشونال جيوغرافيك

تتوفر قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقنية عالية الوضوح HD، مما يسمح للمشاهدين بمشاهدة البرامج والعروض بجودة عالية ووضوح مذهل، كما توفر القناة أيضا خدمة البث المباشر عبر الإنترنت، مما يتيح للمشاهدين متابعة برامجها في أي وقت ومن أي مكان، من البرامج الشهيرة التي تقدمها قناة ناشيونال جيوغرافيك مغامرات المستكشفين، وكوكب الأرض، والحياة البرية، والعديد من البرامج الأخرى التي تعرض قصص مثيرة ومعلومات قيمة عن العالم الذي نعيش فيه، يعتبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من برامج القنوات المشفرة المدفوعة، وهو متاح للمشتركين عبر العديد من شبكات الكابل والقنوات الفضائية، يجذب تردد القناة العديد من المشاهدين بفضل تنوع برامجها وجودة إنتاجها، مما يجعلها واحدة من القنوات الرائدة في مجال الوثائقيات والبرامج التعليمية، واليكم تردد القناة

التردد: 11226.

معامل التصحيح: 3/4.

معدل الاستقطاب: 30000.

معدل الترميز: أفقي.

مميزات قناة ناشونال جيوغرافيك