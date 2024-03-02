مظلتي molsa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر مارس اخر تحديث كشوفات وزارة العمل

البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر مارس مستمر وعن الكشوف الخاصة بالمستحقين على محرك البحث جوجل، من أجل الاستعلام عن المقبولين في هذا الدعم الذي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق من أجل مساعدة الفئات المحتاجة، و نوافيكم بالمزيد من التفاصيل في السطور التالية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 شهر مارس

كيف استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لشهر مارس هذا السؤال يدور في ذهن الكثير من العراقيين ولهذا عملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير موقع إلكتروني يساعدهم على الاستعلام عن هذه الكشوف بكل سهولة، ومن خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية أو موقع مظلتي .

ثم اضغط على زر الإستعلام عن الخسوف أسماء المشمولين.

بعدها قم بالتسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم والمحافظة في القول المخصصة لها.

بعدها دون رقم الهوية.

وفي النهاية اضغط على زر الاستعلام.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 pdf

كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية، إن حالة البحث عن اسماء الوجبة السابعة تتزايد، حيث أنه أي حالة عدم تواجد اسمك من ضمنهم فإن هذا يعني أنه تم رفض طلب القبول بهذا البرنامج الاجتماعي، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي لذلك، حيث إن هذا البرنامج مخصص لبعض الفئات المحتاجة للمساعدات المادية فتقوم الحكومة بصرف مبالغ مالية من أجل مساعدتهم على شراء الحاجات الأساسية، ولكن يجب أن تتوفر بهم المجموعة من الشروط وفي حالة عدم توافر الشروط يتم رفض الطلب ولا يكون الشخص مستحقًا للدعم، ويمكن تلخيص هذه الأسباب فيما: