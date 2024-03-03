“كُل الكشوفات” لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 استخراج اسماء الوجبة الاخيرة pdf

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 يبحث عنها الكثير من المواطنين في جمع محافظة العراق، حيث سيتم الإعلان عن مستحقي الوجبة الأخيرة خلال أيام قليلة ويعد هذا البرنامج أحد أشكال الدعم الكثيرة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والفئات المحتاجة وخصوصاً الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم بأكمله، حيث تحرص الحكومة على رعاية جميع أفراد المجتمع ومد يد العون لهم حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم الأساسية والحصول على حياة كريمة، وفي السطور التالية سنتعرف على آخر الأخبار حول الوجبة الأخيرة.

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حتى يتأكدوا من الحصول الدعم المقدم من هذا البرنامج الاجتماعي بكل سهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

وقم بتسجيل الدخول عن طريق تسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية.

سجل رقم الدفعة الذي تريد الاستعلام عنها.

بعد الانتهاء انقر على أيقونة الاستعلام.

انتظر لحظات حتى يظهر كشف الأسماء بصيغة ملف PDF، ويمكنك تحميله على جهازك.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

حتى يكون اسمك ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية فإن هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الواجب عليك إرفاقها مع طلبك للحصول على هذا الدعم، ومن أهم هذه المستندات ما يلي:

يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية لصاحب الطلب ولا بد أن تكون سارية.

يجب إرفاق المستندات التي تثبت محل الإقامة.

تقديم المستندات التي توضح الراتب والدخل الخاص بصاحب الطلب.

يجب تقديم شهادة ميلاد خاصة بكل أفراد الأسرة.

ملحوظة هامة: يجب الحرص على تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل الوزارة، والتأكد من صحة البيانات لأن أي خطأ أو نقص في هذه الأوراق قد يعرض طلبك للحصول على هذا الدعم الاجتماعي للرفض.