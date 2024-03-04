شوف دلوقتي حلقات Tom&Jerry تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات كرتون القط والفار طول اليوم

استقبل تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات، مسلسلات مغامرات للقط والفأر قديمة تربى وكبر عليها الكثير منا منذ المرحلة الأولى للطفولة، ومازالت حتى الآن هي النوع الأول المفضل لكثير من أطفالنا ولم يقتصر الاستمتاع بها على الكبار فقط، بل يقضى أمامها الآباء والأمهات أسعد الأوقات مع أطفالهم حيث الفكاهة والمرح، وقد أصبح تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الأهالي خاصة بعد تحديث التردد.

تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات

يمكنك تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث أن عمليات البحث عنه مكثفة خلال الأيام الماضية، لأنها من القنوات المفضلة عند أطفالنا الصغار في كل الدول العربية، ومن أكثر الأسباب التي عملت على إرتفاع المشاهدات من الجماهير، هي جودة البث المرتفعة والتي تنتج عن تغير الاحداثيات دائما على كل من القمرين نايل وعرب سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة قناة: SD

تردد القناة على القمر عرب سات:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:SD.

طريقة استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تتميز المراحل الأولى من حياة الأطفال بالخيال الواسع الذي يمكن أن يستوعب كل ما يشاهده من مسلسلات كرتونية، و حكايات الأبطال الخارقين وما يحدث بين القط والفأر من مشاورات قوية وعنيفة، تستمر طول الوقت ولا تنتهي بإنتصار أحد منهما على الآخر، لذلك يحب الأطفال مشاهدة هذا النوع من الكرتون حيث الإثارة والمغامرة والتشويق، التي تنتقل به إلى عالم الاستمتاع ومن تلك الأفلام ما يلي.

مسلسل كارتون الجزيرة المفقودة.

مسلسل توم وجيري

مسلسل كرتون الفتيات الأبطال.

مسلسل كارتون البطل.

برامج قناة توم وجيري

هناك الكثير من البرامج التي تقوم قناة توم وجيري بعرضها طوال اليوم، حيث لا يقتصر الأمر على حلقات القط والفار فقط، بل يتم عرض المسلسلات الأخرى مثل سبونج بوب وبعض أفلام الكرتون المدبلجة إلى اللغة العربية، حيث تكون متاحة طوال اليوم بدون أي توقف، كما أن القناة تعرض محتواها مجانا على مدار اليوم.

يمكن ضبط تردد القناة بكل سهولة عن طريق الذهاب الى قائمة الإعدادات ثم اختيار البحث اليدوي للقنوات على القمر الصناعي نايل سات، بعد ذلك يتم إدخال التردد الموجود أمامكم في الفقرة السابقة، ثم تدوين معامل تصحيح الخطأ وكذلك اختيار معدل الاستقطاب أفقي، في النهاية يتم تحديد معدل الترميز 27500 حيث يتم بعد ذلك تنزيل القناة على الفور.