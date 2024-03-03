“عرفت هتقبض كام ولا لسه 100.000 دينار”سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024

نيتضمن سلم رواتب المتقاعدين 2024 في العراق الزيادة المعلنة مؤخرًا مبلغًا يقدر بحوالي مئة ألف دينار عراقي، وذلك يسهم بشكل فعال في ضمان معيشة لائقة للمستحقين في البلد كما يستفيد من هذه الرواتب أفراد من القوات المسلحة وكذلك الموظفين المدنيين أُعلن أن تاريخ توزيع الرواتب المتقاعدين سيكون الخميس الأول من كل شهر، وهذا التاريخ سيصبح الفترة المقررة لتوزيع الرواتب شهريًا، تفاصيل سلم رواتب المتقاعدين الجديد ستُطرح في الفقرات التالية من النص.

سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024

في ظل الإصلاحات والتعديلات الجديدة المرتقبة في 2024، عليكم معرفة أن هناك في سلم رواتب المتقاعدين في العراق زيادة مشجعة، يحدد الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بخمسمائة ألف دينار عراقي بعد الزيادة وهو ما يعكس تحسين ملموس في أوضاع المتقاعدين ماديًا، أما بالنسبة للحد الأقصى للرواتب التقاعدية فلا يتجاوز مليون دينار، مما يبين نطاق الزيادة والمستفيدين منها، وستقوم هيئة التقاعد العراقية بتطبيق هذه الزيادة ابتداءً من مارس 2024 ممهدة الطريق نحو تحسين ظروف المعيشة للمتقاعدين، يجب على جميع المشتركين في الهيئة أن يكونوا على علم بالتغييرات القادمة ومتطلبات الإستحقاق لضمان حصولهم على مستحقاتهم بالشكل الأمثل.

شروط الحصول علي زيادة رواتب المتقاعدين

تصبح رواتب المتقاعدين بعد التعديل الجديد لا تقل عن نصف مليون دينار عراقي.

بعد تقاضي المتقاعد لثلاثمائة ألف يستلم خمسمائة ألف دينار.

إلى جانب ذلك فإن الشخص المتقاعد الذي كان يتقاضى راتباً قيمته حوالي 600,000 دينار عراقي سوف يزيد معاشه ليصبح 700,000 دينار عراقي عقب التعديل.

ارتفع معاش المتقاعد من خمسمائة وخمسين ألف دينار إلى ستمائة وخمسين ألف دينار.

يطلب من المتقدم أن يكون عمره حوالي الستين عامًا.

كما يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

وأن تكون فترة عمله تقدر بنحو عشرين عام.

يشترط كذلك أن يكون مسجلًا في واحدة من المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة.

كما أنه من الضروري أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي ليتسنى له استلام الراتب في جميع أنحاء العراق.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق