سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024||زيادة تصل إلى 400,000

ضمن سعي الحكومة لضمان عيشة طيبة للشعب خصوصاً في الأوضاع الإقتصادية الراهنة، أعلنت وزارة المالية عن سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024 حيث شهدت الأجور زيادة قدرها مائة ألف دينار عراقي، يترقب المتقاعدون حالياً قدوم الوقت لتسلم أجورهم المعدلة، وفي هذا المقال سنبين الأسس التي تمت عليها زيارة الأجور وطرق الاستعلام عن قيمة الراتب بعد الزيادة.

سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 2024

أزف إليكم خبر زيادة رواتب للمتقاعدين 2024 هذه الزيادة ستصب في مصلحتكم وتعزز من مستوى المعيشة لديكم، مما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للمنافع الزيادة ستكون سارية المفعول ابتداءً من شهر مارس 2024، وستُطبق على كافة المشتركين في هيئة التقاعد يتضح أن هذه الخطوة قد تم اتخاذها بهدف تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين وتقديراً لجهودهم التي بذلوها خلال سنوات عملهم.

طريقة التعرف على أجور المتقاعدين بعد الزيادة

إذا أراد المتقاعد معرفة جدول رواتب المتقاعدين بعد زيادة 2024 فلديه حق في ذلك، ولهذا الغرض قدمت الحكومة وسيلة للاستعلام عن الراتب، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب دخول وزارة المالية العراقية .

اختيار خدمة المتقاعدين.

اضغط على زر الأستعلام عن رواتب المتقاعدين.

يجب كتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.

بعد وقت قليل ستكون جميع معلومات الراتب الجديد متاحة.

معايير سلم رواتب المتقاعدين بعد الزيادة الجديدة 202

حددت وزارة المالية سلم الرواتب للمتقاعدين بعد زيادة الرواتب وفقًا للتالي:

زيادة الحد الأدنى لراتب المتقاعد إلى 500 ألف دينار.

لا يتجاوز الراتب الأقصى مليون دينار.

يزداد راتب المتقاعد بمقدار 100,000 دينار عن راتبه السابق.

هذه الزيادة تطبق على أولئك الذين كانت رواتبهم 400,000 دينار أو أكثر.

من يتلقى أجرًا دون الحد الأدنى، يحق له زيادة الأجر المقرر حتى يصل إلى الحد الأدنى، مثلاً، إذا كان راتبه 100,000، فيمكنه زيادته بمقدار 400,000 حتى يصبح راتبه 500,000.

موعد صرف الرواتب الجديدة للمتقاعدين

تتم خاصية إيداع الرواتب بانتظام، ولا يتغير الموعد المحدد إلا في حالات غير عادية تتطلب من المسؤولين تقديم الموعد أو تأخيره، ومن المعروف أن الإيداع يتم في بداية كل شهر، ويتبين من ذلك: