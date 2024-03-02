pdf اخر وجبة.. كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في كل المحافظات العراقية

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، اقترب حلول شهر رمضان وحتى الآن لم تعلن وزارة العمل العراقية عن موعد الاعلان عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي طال انتظارها دون أن يتم تحديد موعد رسمي لها، حيث من المقرر أن يستفيد من الدعم المالي الالاف الاسر الفقيرة والبسيطة لتوفير حياة كريمة لهم، واليكم طريقة استخراجها في حالة إن تم الاعتماد.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يحتل البحث عن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التريند في دولة العراق، خاصة في ظل أن وزارة العمل العراقية لم تقوم حتى الان بتحديد موعد رسمي لكشف النقاب عن اسماء المستفيدين من تلك الوجبة، حيث سيستفيد منها 200 ألف أسرة في عموم المحافظات العراقية، حيث أصبح من السهل معرفة أسماء المشمولين من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

ثم تحديد هيئة الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بكتابة البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها قبل الضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

سيتم تنزيل الكشوف على جهازك، لتتمكن من البحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

كما كشفت وزارة العمل العراقية عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 في وقتا سابق بالتزامن مع انطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية، واليكم الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية فقط.

أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

لا يزيد عمر الرجل عن 60 عام.

لا يزيد عمر المرأة عن 55 عام.

أن يكون ليس لديه أصول عقاراية أو أراضي زراعية.

أن يكون ليس لديه دخل ثابت.

أن يقيم بالعراق دائما.

لم تعلن حتى الآن كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، كما لم تقوم الجهات الرسمية بالاعلان عن موعد رسمي للكشف عنها، ولكن من المتوقع أن يصرف راتب الرعاية الاجتماعية خلال الايام القادمة لكافة المستحقين ويتم تحديده بناء على عدد افراد الاسرة.