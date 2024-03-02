“برقم بطاقتك” لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2024 استعلم عبر موقع وزارة القوى العاملة

لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي من وزارة القوى العاملة، إن هذه منحة العمالة غير المنتظمة هي وسيلة من وسائل الدعم المتنوعة التي تقدم من حكومة مصر إلى فئة محددة من مواطنيها، حيث شملت الحكومة الملايين من المواطنين في السنوات الأخيرة، بهدف حمايتها من آثار الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تجريها الدولة منذ سنوات، حيث إرتفاع ملحوظ في الأسعار الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفي مقالنا اليوم نعرض معا رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2024.

لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024

تقدم وزارة القوى العاملة منحة 1000 جنيه لكل فرد ينتمي إلى فئة عمال التراحيل، وعمال الزراعة وتربية المواشي والخدمات المنزلي والعاملين في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2024 بالخطوات التالية.

الدخول على الموقع الرسمي وزارة القوى العاملة .

بعد التأكد من فتح صفحة الموقع الرئيسية حدد منها أيقونة ” منحة العمالة غير المنتظمة “.

تسجيل الرقم القومي من اليسار إلى اليمين باللغة الإنجليزية.

اختيار أيقونة ” استعلام”.

يوضح لك الموقع حالة الطلب من القبول أو الرفض.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2024

حددت وزارة القوى العاملة عدة شروط من شأنها تحديد المستحقين من منحة العمالة غير المنتظمة حتى يصل دعم الحكومة إلى المستحقين فقط وهذه الشروط كما يلي.