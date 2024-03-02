أسعار السلع التموينية مارس 2024 + حقيقة زيادة دعم التموين 100 جنيه للبطاقة الواحدة في بداية رمضان

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم البدء في صرف السلع التموينية لشهر مارس 2024 في كافذ المنافذ، ومنذ الإعلان بدء البحث عن أسعار السلع التموينية مارس 2024 وهل هناك زيادة أو انخفاض في سعر بعض السلع وخاصةً السكر والأرز، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” سعر المقررات التموينية لشهر مارس 2024 بالتفصيل.

أسعار السلع التموينية مارس 2024

يتم صرف المقررات التموينية مع بداية كل شهر ميلادين ويحصل الفرد على حصته التموينية التي تم إقرارها قبل ذلك في السكر والزيت والأرز، وقد جاءت الأسعار عن شهر مارس 2024 كالآتي:-

سكر معبأ 1 كجم يصل سعره 12.60 جنيهاً.

زيت خليط 0.8 لتر تراوح سعره إلى نحو 30 جنيهاً.

أرز معبأ 1 كجم وصل سعره 12.60 جنيهاً.

شاي ناعم 40 جم بلغ سعره 5 جنيهات.

دقيق 1 كجم بلغ سعره 18 جنيهًا.

لبن جاف 100جم وصل سعره 25.50 جنيهاً.

مكرونة 800 جم تراوح سعرها 13 جنيه.

مكرونة 400 جم وصلت إلى نحو 6.50 جنيه.

فول معبأ 500 جم تراوح سعره 9 جنيه.

عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.

من الجدير بالذكر أنه يتم صرف مقررات السلع التموينية لشهر مارس اعتباراً من اليوم الجمعة في جميع المنافذ الاستهلاكية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.

زيادة التموين بقيمة 100 جنيهاً

نفى المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور أحمد كمال الأخبار المتداولة عن زيادة دعم التموين 100 جنيه في مطلع شهر رمضان على البطاقة الواحدة، مؤكداً على أن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة إنما هي مجرد شائعات، وإنه في حالة زيادة الدعم سيتم الإعلان عنها.

وتجدر الإشارة أن أسعار السلع التموينية مارس 2024 لم تشهد أي تغيير سواء بالزيادة أو النقص عن الشهور السابقة.