أبو كف رقيق وصغير رجع تاني.. مسلسل بكار في رمضان 2024 موعد العرض والقنوات الناقلة
مواعيد عرض مسلسل بكار في شهر رمضان المبارك 2024
مسلسل بكار الذي بدأ بثه للمرة الأولى في العام 1998 واستمر عرضه طوال سنوات حتى توقف في العام 2016، فرح الكثيرون من محبيه عند معرفتهم بعودة المسلسل مرة أخرى رمضان القادم، حيث بدأت منذ أيام قليلة اعلانات عرض الكرتون على قناة النهار الفضائية، ومسلسل بكار يحكي قصة فتى نوبي يعيش في أسوان ومعه رفيقته المعزة رشيدة، ويخوضا معا العديد من المغامرات والقصص الشيقة، وللراغبين في معرفة مواعيد عرض مسلسل بكار، يمكنهم متابعته يوميا طوال الشهر الكريم في تمام الساعة السادسة مساء أي بعد أذان المغرب مباشرة وبذلك مشاهدة الحلقة ستكون أثناء تناول الإفطار ولمدة ثلث ساعة.
تردد قناة النهار
قناة النهار الفضائية المصرية التي أعلنت عن المسلسلات التي ستقوم بعرضها في رمضان 2024 بعد أن اشترت الحقوق الحصرية لها، ستعرض أيضا مسلسل الأطفال بكار بالإضافة الى مسلسلات أخرى مميزة لنجوم كبار مثل المعلم لمصطفى شعبان و صيد العقارب لغادة عبد الرازق، وبعد أن قدمنا لكم مواعيد عرض مسلسل بكار سنقدم لكم تردد قناة النهار وإعدادات الضبط :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11488
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6