أبو كف رقيق وصغير رجع تاني.. مسلسل بكار في رمضان 2024 موعد العرض والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل بكار في شهر رمضان المبارك 2024

مسلسل بكار الذي بدأ بثه للمرة الأولى في العام 1998 واستمر عرضه طوال سنوات حتى توقف في العام 2016، فرح الكثيرون من محبيه عند معرفتهم بعودة المسلسل مرة أخرى رمضان القادم، حيث بدأت منذ أيام قليلة اعلانات عرض الكرتون على قناة النهار الفضائية، ومسلسل بكار يحكي قصة فتى نوبي يعيش في أسوان ومعه رفيقته المعزة رشيدة، ويخوضا معا العديد من المغامرات والقصص الشيقة، وللراغبين في معرفة مواعيد عرض مسلسل بكار، يمكنهم متابعته يوميا طوال الشهر الكريم في تمام الساعة السادسة مساء أي بعد أذان المغرب مباشرة وبذلك مشاهدة الحلقة ستكون أثناء تناول الإفطار ولمدة ثلث ساعة.