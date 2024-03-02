بشائر خير! انخفاض أسعار الأعلاف يُبشر بانخفاض أسعار اللحوم!

تعتبر صناعة اللحوم من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يعتمد عليها المواطنون كمصدر أساسي لتلبية احتياجاتهم الغذائية، وفي الأونة الأخيرة، شهدت أسواق اللحوم في مصر حالة من التقلبات والارتفاع في الأسعار، مما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب هذه التغيرات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

تأثيرات هبوط الأعلاف على الأسعار وتوقعات بتراجع في الأسعار

منذ فترة، بدأت الأسعار في التراجع بشكل ملحوظ، وهذا يعود جزئيا إلى هبوط أسعار الأعلاف الحيوانية، التي تعد من المكونات الأساسية في تربية المواشي.

تراجع سعر الأعلاف جاء نتيجة لتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي، مما أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاج المواشي وبالتالي انخفاض في أسعارها.

مع استمرار تراجع سعر الدولار، تتزايد التوقعات بمزيد من التراجع في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

يرى البعض أن هذا التراجع قد يكون غير مستدام ومؤقت، وذلك نظرا للعوامل الاقتصادية والسياسية المتقلبة في البلاد والتي قد تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في الأسعار.

دور كبار المربين في ضبط الأسعار

هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أوضح أن سعر كيلو اللحمة الحية يتراوح حاليا لدى المربيين ل ١٨٠ ويقومون ببيعه للجزارين بسعر320 جنيه، وبينما يبيع الجزارون هذه اللحوم بأسعار تتراوح بين 400 و450 جنيه.

من جانبه، أشار نقيب الفلاحين، إلى توقعه لمزيد من انخفاض الأسعار بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، نتيجة لتداعيات الصفقة التي أقامتها مصر مع دولة الإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

وأكد عبدالرحمن على استقرار أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة حاليا عند سعر 380 جنيهاً للكيلو في بعض الأماكن، و400 جنيه في أماكن أخرى، أما أسعار اللحوم البرازيلية فهي بين 190 و250 جنيه للكيلو.

وأسعار اللحوم المستوردة بين تصل ل 170 و230 جنيه للكيلو في بعض الأماكن، بينما يصل سعر اللحوم في معارض أهلا رمضان إلى 250 جنيهاً للكيلو.

تشدد الأصوات على ضرورة تحديد هامش ربح لكبار المربين، للمساهمة في السيطرة على أسعار اللحوم وتجنب التقلبات الكبيرة في الأسواق، يعتبر هذا الدور حاسما في ضمان استقرار الأسعار وحماية مصالح المواطنين.

تأثيرات شهر رمضان على الأسعار

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتزايد الطلب على اللحوم بشكل ملحوظ، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق وارتفاع الأسعار مرة أخرى.

ومع اقتراب الشهر الكريم يتعين على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وتأمين توفر اللحوم بأسعار معقولة خلال هذه الفترة الحساسة.

بالرغم من التراجع الحالي في أسعار اللحوم، إلا أن السوق ما زال يعاني من التقلبات في الأسعار، ويترقب الجميع حالة أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة بتفاؤل وقلق في آن واحد، مع الأمل في استقرار الأسعار على مستويات مقبولة للمواطنين وضمان توفر اللحوم بكميات كافية خلال الفترة المقبلة.