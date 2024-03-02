pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونيه spa.gov.iq

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق يتطلع اليها الكثيرين حيث يتم توزيع المساعدات الاجتماعية لعام 2024، بما في ذلك التوزيعات الغذائية والأراضي والرواتب الشهرية للمستحقين في نظام الدعم الاجتماعي نتيجة لذلك، وقد ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل في العراق لمعرفة موعد صرف الدفعة السابعة والتأكد من المستحقات المتأخرة.

تُعد الوجبة السابعة من مساعدات الرعاية الاجتماعية موضع اهتمام كبير لدى الأسر المُشمولة، خاصةً مع تأخر صرفها مقارنةً بالدفعات السابقة. ولم تُعلن وزارة العمل العراقية حتى الآن عن موعد نشر كشوفات المستحقين للوجبة السابعة لعام 2024 من جانبه، أكد وزير العمل السيد أحمد الأسدي أن دعم الرعاية الاجتماعية سيُقدم فقط للمستوفين للشروط، وذلك بناءً على تقييمات الباحثين الاجتماعيين لحالاتهم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024

من المنتظر ان يتم صرف الدفعة السادسة لنحو 90 ألف مستفيد، ومازال المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر للحصول على الدفعة الأخيرةوأخيرًا، أعلنت وزارة العمل أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، وأن هناك دفعات جديدة قيد العمل بعد انتهاء صرف جميع المستحقات المتأخرة من الدفعة السابعة يمكنكم الآن الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 عبر الخطوات التالية: