“نزلها وابسط الاولاد” تردد قناة طيور الجنه الجديد على النايل سات بأعلي جودة.. اضبطها الان..!!

منذ أن ظهرت قناة طيور الجنة على الساحة الإعلامية، استطاعت أن تحقق نجاحا هائلا واسعا بين الأطفال والعائلات في العالم العربي، وفي خطوة جديدة تعكس رؤيتها الاستراتيجية لتقديم المزيد من الترفيه والتعليم لجمهورها، قررت القناة القيام بتغيير ترددها الي إصدار تردد جديد لتقديم المزيد من المحتوى المميز والمبتكر لجمهورها الوفي.

تردد قناة طيور الجنه

إن تردد القناة يمثل السر الذي يمكن لجمهورها الوصول إليه، وهو الوسيلة التي تمكنهم من متابعة البرامج والعروض التي يقدمونها بكل سهولة ويسر، وفي هذا السياق، فإن التغيير في تردد القناة يعتبر خطوة إيجابية ومهمة في السبيل لتحسين تجربة المشاهدة وتوفير أفضل البرامج والعروض التي تلبي احتياجات الجمهور العريض، وتجديد تردد القناة يأتي في إطار استراتيجية القناة للتطوير المستمر والابتكار في مجال البث التلفزيوني، حيث تسعى القناة إلى تقديم محتوى متنوع ومبتكر يساهم في تعزيز قيم التربية والتعليم بطريقة ممتعة ومسلية، وبفضل الجهود المبذولة من قبل فريق العمل والمنتجين والمقدمين في القناة، تمكنت طيور الجنة من الحفاظ على مكانتها الرائدة في عالم البث التلفزيوني وتحقيق نجاحات كبيرة تجعلها واحدة من القنوات الأكثر مشاهدة وتأثيرا، واليكم تردد القناة الجديد

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11274.

الاستقطاب، أفقي.

معدل الترميز، 27500.

مميزات قناة طيور الجنه