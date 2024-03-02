“رباعي اهلاوي + ثلاثي زملكاوي”.. أسماء ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2024
برنامج رامز جلال رمضان 2024
رامز جلال الذي ينتظر جمهوره بفارغ الصبر حلقات برنامجه الجديد في رمضان 2024، وقد تم الإعلان عن البرنامج منذ أيام، حيث ستعرض حلقاته على منصة شاهد وعلى شاشة mbc مصر بعد أذان المغرب كالأعوام السابقة، والبرنامج سيكون بإسم رامز قفل اللعبة وتم تصوير حلقاته في دولة الإمارات وتحديدا بمدينة ملاهي كبيرة هناك، وسيتضمن المقلب دخول الضيف الى بيت الرعب والأكوا وسقوطه في مياه غير نظيفة وسيخوض مغامرات مثيرة وغريبة وسيواجه حيوانات شرسة، ويتعرض النجوم أثناء الحلقة لإصابات وكدمات نتيجة المقلب.
ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2024
رامز جلال يستضيف كل عام خلال برنامجه أشهر النجوم وأكثرهم جماهيرية، سواء كانوا ممثليين أو إعلاميين أو نجوم كرة، وقد تم الكشف عن بعض ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2024، وفكرة البرنامج لهذا العام عبارة عن مواجهة اثنين بينهما مشاكل لبعضهما وحدوث منافسة بينهما مثل حسن شاكوش وطليقته التي انتشرت مشاكلهم منذ فترة على السوشيال ميديا، ومي عمر ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ وغيرهما، ومن أبرز نجوم كرة القدم الذين سيستضيفهم رامز جلال في البرنامج، من الأهلي محمود كهرباء ومحمد عبد المنعم وامام عاشور وأكرم توفيق، ومن الزمالك زيزو والونش وعبد الله السعيد، بالإضافة الى حارس المنتخب والبنك الأهلي محمد أبو جبل.