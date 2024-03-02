أخبار الفن

“رباعي اهلاوي + ثلاثي زملكاوي”.. أسماء ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2024

Mahmoudمنذ 10 ساعات
0
برنامج رامز جلال رمضان 2024
برنامج رامز جلال رمضان 2024

رامز جلال يستضيف كل عام خلال برنامجه أشهر النجوم وأكثرهم جماهيرية، سواء كانوا ممثليين أو إعلاميين أو نجوم كرة، وقد تم الكشف عن بعض ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2024، وفكرة البرنامج لهذا العام عبارة عن مواجهة اثنين بينهما مشاكل لبعضهما وحدوث منافسة بينهما مثل حسن شاكوش وطليقته التي انتشرت مشاكلهم منذ فترة على السوشيال ميديا، ومي عمر ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ وغيرهما، ومن أبرز نجوم كرة القدم الذين سيستضيفهم رامز جلال في البرنامج، من الأهلي محمود كهرباء ومحمد عبد المنعم وامام عاشور وأكرم توفيق، ومن الزمالك زيزو والونش وعبد الله السعيد، بالإضافة الى حارس المنتخب والبنك الأهلي محمد أبو جبل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
Mahmoudمنذ 10 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى