“رباعي اهلاوي + ثلاثي زملكاوي”.. أسماء ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2024

برنامج رامز جلال رمضان 2024، رامز جلال يقدم كل عام في رمضان برنامج المقالب والمغامرات الذي يستضيف فيه أبرز نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي، وعلى مدار أكثر من 15 عام متتالي استطاع رامز الحفاظ على نجاحه حيث يحرص على متابعة البرنامج الملايين ويتصدر برنامجه قائمة البرامج الأعلى نسبة مشاهدة في رمضان، ورمضان القادم 2024 سيقدم رامز جلال برنامج رامز قفل اللعبة الذي صور بالفعل عدد من حلقاته مؤخرا. برنامج رامز جلال رمضان 2024 رامز جلال الذي ينتظر جمهوره بفارغ الصبر حلقات برنامجه الجديد في رمضان 2024، وقد تم الإعلان عن البرنامج منذ أيام، حيث ستعرض حلقاته على منصة شاهد وعلى شاشة mbc مصر بعد أذان المغرب كالأعوام السابقة، والبرنامج سيكون بإسم رامز قفل اللعبة وتم تصوير حلقاته في دولة الإمارات وتحديدا بمدينة ملاهي كبيرة هناك، وسيتضمن المقلب دخول الضيف الى بيت الرعب والأكوا وسقوطه في مياه غير نظيفة وسيخوض مغامرات مثيرة وغريبة وسيواجه حيوانات شرسة، ويتعرض النجوم أثناء الحلقة لإصابات وكدمات نتيجة المقلب.

ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2024

رامز جلال يستضيف كل عام خلال برنامجه أشهر النجوم وأكثرهم جماهيرية، سواء كانوا ممثليين أو إعلاميين أو نجوم كرة، وقد تم الكشف عن بعض ضيوف برنامج رامز جلال رمضان 2024، وفكرة البرنامج لهذا العام عبارة عن مواجهة اثنين بينهما مشاكل لبعضهما وحدوث منافسة بينهما مثل حسن شاكوش وطليقته التي انتشرت مشاكلهم منذ فترة على السوشيال ميديا، ومي عمر ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي وخطيبته السابقة سارة الطباخ وغيرهما، ومن أبرز نجوم كرة القدم الذين سيستضيفهم رامز جلال في البرنامج، من الأهلي محمود كهرباء ومحمد عبد المنعم وامام عاشور وأكرم توفيق، ومن الزمالك زيزو والونش وعبد الله السعيد، بالإضافة الى حارس المنتخب والبنك الأهلي محمد أبو جبل.