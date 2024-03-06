“هتتفرج عالماتش فين” القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024 في السعودية

القنوات التي تنقل مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، أيام قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، بين الأهلي صاحب الرقم القياسي في الحصول على هذه البطولة بعدد 38 لقب كأس، وبين الفارس الأبيض الذي حقق البطولة 27 مرة، ولكن في آخر عشر سنوات قد حقق الفارس الابيض البطولة ست مرات، لذا فإن جمهور الزمالك يعتبرها البطولة المفضلة للنادي، بينما الأهلي قد حققها أربعة مرات فقط، ويتساءل الكثير من محبي كرة القدم عن القنوات التي ستقوم بنقل المباراة المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، تابع معي.

القنوات التي تنقل مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

بما أن المباراة مقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في ملعب الاول بارك، حيث ستقام المباراة ضمن أحداث موسم الرياض المقام في السعودية، فبالتالي سيتم نقل المباراة عبر قنوات SSC السعودية ، بالإضافة إلى نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية، وتقام المباراة في الثامن من شهر مارس في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.



ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2024؟

كما ذكرت أن حدث نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك سيقام في السعودية، وسيتم نقله بأحدث التقنيات التي تم استخدامها في نهائي كأس العالم، حيث سيقوم بإخراج اللقاء مخرج نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، وسيكون هناك استوديو تحليلي يضم جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق للأهلي مانويل جوزيه، مع الإعلامي الكبير وليد الفراج، والإعلامي المصري إبراهيم فايق، ومقرر نقل المباراة عبر هذه القنوات: