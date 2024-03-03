“الفراخ بكام النهاردة” تحرك جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم في البورصة والأسواق

حدث تحرك جديد اليوم في أسعار الدواجن في البورصة والأسواق، كما أن أسعار الدواجن الحية والمجمدة لم تتغير في المزارع والمحلات التجارية، هذا وقد كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أطلق مبادرة لخفض أسعار 7 منتجات غذائية هامة في شهر أكتوبر الماضي، ومن ضمنها الدواجن والبيض، ومع ذلك لم تكن هذه المنتجات متاحة بالأسعار المخفضة في الأسواق العادية، وإنما كانت محدودة في بعض الأحيان في الجمعيات والمحلات والمعارض الاستهلاكية.

أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم

شهدت أسعار الدواجن والبيض تحركا جديد اليوم، إذا تأتي أسعار الدواجن البيضاء على النحو الآتي:

الفراخ البيضاء: تبدأ من 86 جنيهًا في المزرعة وتصل إلى 100 جنيهًا أو أكثر للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

فراخ أمهات الدواجن البيضاء: تتراوح بين 79 جنيهًا و120 جنيهًا للكيلو.

البط المسكوفي: يصل إلى 95 جنيهًا للكيلو.

أما الدواجن الحمراء فجاءت أسعارها اليوم في مصر على النحو التالي:

الدواجن الحمراء والساسو: تتراوح بين 112 جنيهًا و120 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي: تتراوح بين 125 جنيهًا و130 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: تتراوح بين 103 جنيهًا و105 جنيهًا للكيلو.

كما أن أجزاء الدواجن جاءت أسعارها كما يلي:

البانيه: تتراوح بين 190 جنيهًا و205 جنيهًا للكيلو أو أكثر حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو.

الأجنحة: تتراوح بين 70 جنيهًا و80 جنيهًا للكيلو.

الهياكل: تتراوح بين 60 جنيهًا و65 جنيهًا للكيلو.

بينما جاءت أسعار البيض اليوم في مصر على التالي:

البيض الأبيض: يبلغ سعر كرتونته 147 جنيهًا في المزرعة ويباع للمستهلك بدءًا من 151 جنيهًا.

البيض البلدي: يبلغ سعر كرتونته 145 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية

في إطار المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار الدواجن، تم بيع الدواجن المجمدة بمئة جنيه للكيلو في المجازر وبـ 150 جنيهًا في المحال التجارية، فبسبب انخفاض تكلفة الاعلاف، شهدت أسعار الدواجن والبيض تراجعا بسيطا في الأسواق. ومع ذلك، زاد الإقبال على الفراخ البيضاء والبلدي نظرا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي وصلت إلى أكثر من 400 جنيه للكيلو، ومع ذلك شهدت الدواجن البيضاء الطازجة من المزارع الغير مشاركة في المبادرة زيادة بمقدار 2 جنيه للكيلو اليوم مقارنة بالأمس.