سارع واضبط تردد قناة دي دبليو الجديد بآخر تحديث (مارس 2024) على نايل سات

إليكم تردد قناة دي دبليو الجديد على النايل سات، فهي قناة تمتاز بأنها تبث للعالم العربي من داخل ألمانيا، تتخصص القناة في تقديم تغطية شاملة للأحداث العالمية والعربية، مع تركيز خاص على الأخبار الألمانية التي يبحث عنها العديد من المشاهدين العرب، بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية والرياضية، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة دي دبليو إضافة إلى لمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة DW TV Arabia ومحتوياتها

تتنوع المحتويات التي تقدمها قناة دي دبليو على شاشتها، مما جعلها تحظى بتفاعل كبير من قبل الجمهور العربي، إذ تسعى لتقديم تغطية شاملة للأخبار العربية والعالمية، مع الالتزام بمبدأ الحيادية في تقديم الأحداث والأخبار التي تشمل ألمانيا والعالم العربي بأسره، تسعى DW TV Arabia إلى ترسيخ وجودها بشكل بارز في الساحة العربية، حيث تقدم محتوى متنوع باللغة العربية إضافة إلى ترجمة ودبلجة بعض المعروضة باللغة الإنجليزية والألمانية، تتميز القناة أيضاً بالاهتمام بنشر الثقافة الألمانية من خلال برامج تعليمية تهدف إلى تسهيل تعلم اللغة الألمانية بشكل مبسط وفعال، كما لاقت رواجاً كبيراً في العالم العربي بعد إنتاجها للبرنامج الحواري “جعفر توك” الذي يطرح مواضيع مثيرة للجدل.

معلومات تردد قناة دي دبليو الجديد (مارس 2024) على النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة DW الألمانية ومحبيها مشاهدة بثها وبرامجها المنوعة عبر ضبط ترددها الموضح في السطور التالية.

التردد: 11137

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

من الجدير بالذكر اسم قناة دي دبليو المصرية سيظهر على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “DW Arabia”.