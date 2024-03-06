“أسعار زمان رجعت تاني” قائمة أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات وما هي المنتجات المتوفرة
اسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ التساؤل من قبل المواطنين عن أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية التجارية، لذلك قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن مبادرة لتخفيض اسعار السلع الغذائية بالشراكة مع المجمعات الاستهلاكية وشركة تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتبع وزارة التموين.
اسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على ضرورة توجيه الرقابة التابعة لوزارة التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حيث يتم مراقبة كافة الأسواق للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار خاصةً السلع الأساسية، وبدأت هذا المرور من السبت الماضي،
ما هي السلع المطروحة في المجمعات الاستهلاكية واسعارها؟
أكد المشرف على فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على توفر السلع بنسبة 35%، وأن هناك عدد 44 صنف يتم بيعها في عدد 314 مجمع استهلاكي في القاهرة والجيزة، وجاءت أبرز الأسعار كالآتي:
- سعر كيلو سكر حر 1 27 جنيه بدلا من 35 جنيها.
- سعر عبوة زيت خليط 800 مل بسعر 40 بدلا من 45.
- سعر عبوة زيت خليط 2.1 لتر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.
- سعر كيلو أرز بلدي 22 بدلا من 28.
- سعر كيلو أرز مستورد 200 جنيه بدلا من 25.
- سعر كيلو دواجن برازيلي مجمدة 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا.
- سعر طبق بيض 30 بيضة 125 جنيه بدلا من 150 جنيه.
- سعر كيلو مكرونة 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيه.
- سعر كيس مكرونة 350 جرام 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.
- وجاء أسعار اللحوم طبقًا لشركة التجارة والجملة كالآتي، سعر كيلو لحوم برازيلي 160 جنيه بدلا من 190 جنيه.
- سعر الدواجن المجمدة 105 للكيلو بدلا من 125 جنيه.