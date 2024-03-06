“أسعار زمان رجعت تاني” قائمة أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات وما هي المنتجات المتوفرة

اسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ التساؤل من قبل المواطنين عن أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية التجارية، لذلك قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن مبادرة لتخفيض اسعار السلع الغذائية بالشراكة مع المجمعات الاستهلاكية وشركة تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتبع وزارة التموين.

اسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على ضرورة توجيه الرقابة التابعة لوزارة التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حيث يتم مراقبة كافة الأسواق للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار خاصةً السلع الأساسية، وبدأت هذا المرور من السبت الماضي،



ما هي السلع المطروحة في المجمعات الاستهلاكية واسعارها؟

أكد المشرف على فروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية على توفر السلع بنسبة 35%، وأن هناك عدد 44 صنف يتم بيعها في عدد 314 مجمع استهلاكي في القاهرة والجيزة، وجاءت أبرز الأسعار كالآتي: