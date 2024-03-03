موعد ورابط حجز تذاكر سباق الفورمولا 1 في جدة 1445/2024 وأسعار التذاكر تبدأ من “100 ريال”

سباق الفورمولا يعد واحدًا من أكثر السباقات الرياضية شهرة ومتعة، ولذلك يبحث جميع مواطني السعودية أو المتواجدين فيها على كيفية حجز تذاكر سباق الفورمولا 1 في جدة، حيث يحصل مشاهدوه كل عام على متعة واستمتاع خاص، فهو يُقام على حلبة كورنيش مدينة جدة، وتوضع مدرجات الجماهير والمشاهدين في أحد الشوارع الأسرع حول العالم، وبالتالي تمكنهم من متابعة السباق بشكل جيد من بدايته حتى نهايته، وفيها يشاهدون سباقًا يضم أفضل سائقي السيارات حول العالم، وهذا ما يجعل المنافسة بينهم ليست بالسهلة أبدًا ومن هنا تأتي المتعة.

موعد سباق الفورمولا 1 في جدة 1445/2024

يمكنك متابعة فعاليات سباق الفورمولا داخل جدة من يوم 7 مارس حتى 9 مارس وذلك بعد حجز تذاكر سباق الفورمولا 1 في جدة، وذلك حيث ستبدأ الجلسات الأولى والثانية للتجارب الحرة في 7 مارس، بينما ستبدأ التجارب الثالثة الحرة في 8 مارس، وفي يوم 9 مارس سيبدأ السباق الرئيسي والذي يشهد منافسة قوية بين أفضل سائقي السيارات حول العالم، وسوف يُتوج الفائز بجائزة السعودية الكبرى.

طريقة حجز تذاكر سباق الفورمولا 1 في جدة 1445/2024

يمكن لجميع الراغبين حجز تذاكر سباق الفورمولا 1 في جدة عبر إتباع خطوات الحجز الآتية:

الولوج إلى رابط الحجز من هنا.

ستظهر أمامك فئات مختلفة للتذاكر، أختر ما يناسبك.

إتمام قراءة الشروط والأحكام ثم الضغط على استمرار.

تحديد عدد التذاكر المرغوب بها.

النقر على ” اذهب للدفع”.

تسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

دفع ثمن التذاكر عبر إحدى وسائل الدفع المتوفرة في المنصة.

قم بطباعة التذاكر على هاتفك، لتتمكن من الدخول إلى السباق.

أسعار تذاكر سباق الفورمولا 1 في جدة 1445-2024

إذا كنت مقبلًا على حجز تذاكر سباق الفورمولا 1 في جدة، فلا بد من معرفة أسعار التذاكر والتي اختلفت في فئتها وسعرها ولكنها اتفقت جميعها بأنها تمكنك من حضور فعاليات السباق على مدار أيامه الثلاثة: