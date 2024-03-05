“جبنالكم توم وجيري من تاني” تردد قناة توم وجيري الجديد بأعلي جودة2024.. نزلها ومتع عيالك..!!

قناة توم وجيري تعد واحدة من أكثر القنوات شهرة في عرض الرسوم المتحركة للأطفال عالميا، وقد نالت إعجاب الصغار والكبار على حد سواء، هذا وفقد أعلنت القناة مؤخرا عن تغيير في ترددها السابق إلى تردد جديد، مما أثار انتباه العديد من المشاهدين وأثر في فضولهم لمعرفة الأسباب والتأثيرات المحتملة لهذا التحول، واليكم في هذا المقال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل وعرب سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

تردد القناة على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة:SD.

مميزات القناة