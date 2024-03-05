تردد القنوات
“جبنالكم توم وجيري من تاني” تردد قناة توم وجيري الجديد بأعلي جودة2024.. نزلها ومتع عيالك..!!
قناة توم وجيري تعد واحدة من أكثر القنوات شهرة في عرض الرسوم المتحركة للأطفال عالميا، وقد نالت إعجاب الصغار والكبار على حد سواء، هذا وفقد أعلنت القناة مؤخرا عن تغيير في ترددها السابق إلى تردد جديد، مما أثار انتباه العديد من المشاهدين وأثر في فضولهم لمعرفة الأسباب والتأثيرات المحتملة لهذا التحول، واليكم في هذا المقال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل وعرب سات.
تردد قناة توم وجيري الجديد
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12149.
- استقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطا: ⅚.
- الجودة: SD.
تردد القناة على العرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11315.
- استقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطا: ⅚.
- الجودة:SD.
مميزات القناة
- ترفيهية لجميع الأعمار توم وجيري تقدم محتوى ممتع ومسلي للأطفال والكبار على حد سواء، مما يجعلها قناة مفضلة للعائلات.
- ثقافية وتعليمية توم وجيري ليست فقط مسلية، بل تحتوي أيضا على عناصر تعليمية وثقافية تعزز القيم والمهارات الحياتية.
- تنوع في المحتوى تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات بالإضافة إلى مغامرات توم وجيري، مما يوفر خيارات للمشاهدين للاستمتاع بالمحتوى الذي يناسب أذواقهم.
- جودة عالية تتميز قناة توم وجيري بجودة عالية في الرسوم المتحركة والإنتاج، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إثارة وتمتعا.
- تعزيز الإبداع والخيال من خلال مغامرات توم وجيري، تشجع القناة الإبداع والخيال لدى الأطفال وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية.