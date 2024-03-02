قائمة المسلسلات الكوميدية في رمضان 2024.. هتتفرج على مين؟؟

قائمة طويلة من المسلسلات تتنافس في الموسم الرمضاني القريب للغاية، ولكن يبدو أن هناك اهتمام خاص بقائمة المسلسلات الكوميدية في رمضان 2024، وذلك لأنها غالبًا ما ستكون سهرة جميلة لكل أفراد الأسرة، خاصة في ظل الظروف الضاغطة التي يمر بها الجميع في الوقت الحالي، ولذلك هناك حاجة للكوميديا ولجرعة من الضحك المكثف.

المسلسلات الكوميدية في رمضان 2024

هناك العديد من المسلسلات الكوميدية هذا العام، ولكن على الرغم من ذلك الجرعة الكوميدية قليلة بالمقارنة مع باقي الأنواع الأخرى من المسلسلات، إليك أهم مسلسلات الكوميديا في رمضان 2024:

عتبات البهجة

هذا المسلسل من بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، سما إبراهيم، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي حول علاقة الجد بالأحفاد في ظل جنون السوشال ميديا الذي نشهده في الوقت الحالي

هذا المسلسل من بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، سما إبراهيم، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي حول علاقة الجد بالأحفاد في ظل جنون السوشال ميديا الذي نشهده في الوقت الحالي خالد نور وولده نور خالد

من بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز، والمسلسل يناقش الخلافات الزوجية بطريقة كوميدية ساخرة، وهناك حالة ترقب كبيرة لهذا المسلسل، وهذا المزيج المميز بين الأبطال

من بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز، والمسلسل يناقش الخلافات الزوجية بطريقة كوميدية ساخرة، وهناك حالة ترقب كبيرة لهذا المسلسل، وهذا المزيج المميز بين الأبطال لانش بوكس

مرة أخرى مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، وشاهين، والمسلسل يناقش حياة ثلاث سيدات والمشاكل التي تواجه كل واحدة منهن وهو ما يدفعهن لتأسيس عصابة إجرامية.

مرة أخرى مسلسل اجتماعي كوميدي بطولة غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، وشاهين، والمسلسل يناقش حياة ثلاث سيدات والمشاكل التي تواجه كل واحدة منهن وهو ما يدفعهن لتأسيس عصابة إجرامية. بابا جه

من بطولة أكرم حسني، محمود البزاوي، نسرين أمين، وهو كوميدي يناقش حياة هشام الذي يتم طرده من عمله في فترة الكورونا ويصبح مجبر على إيجاد أي عمل ليعول به أسرته.

من بطولة أكرم حسني، محمود البزاوي، نسرين أمين، وهو كوميدي يناقش حياة هشام الذي يتم طرده من عمله في فترة الكورونا ويصبح مجبر على إيجاد أي عمل ليعول به أسرته. الكبير أوي 8

الموسم الثامن من المسلسل المحبوب الكبير أوي ويتوقع ألا نشاهد بيومي فؤاد وسط أبطال هذا العام بسبب خلافه مع الفنان محمد سلام.

الموسم الثامن من المسلسل المحبوب الكبير أوي ويتوقع ألا نشاهد بيومي فؤاد وسط أبطال هذا العام بسبب خلافه مع الفنان محمد سلام. أشغال شقة

المسلسل يدور حول علاقة طبيب شرعي وزوجته بعد الإنجاب بتوأمين، وكيف تجبرهم الظروف على الاستعانة بمربية أطفال، وهو من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال.

المسلسل يدور حول علاقة طبيب شرعي وزوجته بعد الإنجاب بتوأمين، وكيف تجبرهم الظروف على الاستعانة بمربية أطفال، وهو من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال. كامل العدد +1

الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، ويدور في إطار كوميدي حول زواج الأبطال وحياتهم مع أكثر من 7 أطفال في منزل واحد.

موعد بدء عرض مسلسلات رمضان

الآن إن كنت تفكر في متابعة تلك المسلسلات فأمامك طريقتين، الأولى عبر المنصات الإلكترونية المدفوعة، والثانية من خلال شاشات الفضائيات، ولكن في كلتا الحالتين سيبدأ عرض المسلسلات في الثانية عشر مساء الاثنين الحادي عشر من مارس 2024.