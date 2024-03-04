“المرتب بعد الزيادة حاجة تانية” جدول زيادة المرتبات وموعد نزول مرتب شهر مارس بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه

جدول زيادة المرتبات، بعدما تم الإعلان عن زيادة المرتبات بأمر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعد اجتماع مع المسؤولين، يتساءل الكثير من المواطنين عن جدول زيادة المرتبات، حيث من المقرر صرف الزيادة المقررة خلال شهر مارس 2024، وذلك لمساعدة الأسر المصرية وإعانتهم في مجابهة الصعوبات المادية التي تواجههم بسبب غلاء الأسعار المبالغ فيه، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، لمعرفة جدول زيادة المرتبات، وموعد صرف الزيادة تابع معي التفاصيل القادمة.

جدول زيادة المرتبات

كما ذكرت أن الكثير من المواطنين يريدون معرفة جدول المرتبات لشهر مارس، وكذلك معرفة قيمة الزيادة الجديدة التي تقرر صرفها خلال هذا الشهر، وكما نعلم أن هذه قد تصل إلى 50% للحد الأدنى للقطاع الحكومي، حيث تصل المرتبات إلى 6000 جنيه أي أن ستكون بنحو 1000 إلى 12000 جنيه، ويتم توزيع الزيادة حسب الدرجة الوظيفية، هي تأتي التالي:

تصل قيمة الدرجة الوظيفية الممتازة إلى 12.200 جنيه.

تصل قيمة الدرجة العالية إلى 10200 جنيه.

تصل قيمة درجة المدير العام إلى 9200 جنيه.

تصل قيمة الدرجة الأولى إلى 8200 جنيه.

تصل قيمة الدرجة الثانية إلى 8000 جنيه.

تصل قيمة الدرجة الثالثة إلى 7500 جنيه.

تصل قيمة الدرجة الرابعة إلى 7000 جنيه.

تصل قيمة الدرجة الخامسة إلى 6500 جنيه.

تصل قيمة الدرجة السادسة إلى 6000 جنيه .

متى يكون موعد زيادة المرتبات 2024؟

تم الإعلان من قبل وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات هذا الشهر، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس بداية من يوم الخميس الموافق 21 من شهر 2024، ويستمر الصرف حتى يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر مارس، ويأتي جدول الصرف على النحو التالي: