معلومات تردد قناة رؤيا الجديد بآخر تحديث (مارس 2024) على نايل سات مع لمحها عنها

إليكم تردد قناة رؤيا الجديد على النايل سات، فهي قناة أردنية متنوعة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الحوارية المتميزة والمسلسلات العربية على شاشاتها، يتم بث محتوى القناة التلفزيوني مجاناً على مدار 24 ساعة في اليوم دون تشفير، تعتبر رؤيا واحدة من أكثر القنوات الفضائية الأردنية مشاهدة، نظراً للموضوعات المفيدة التي تقدمها للمجتمع بمختلف الأعمار، حيث تتميز ببرامجها في مجالات الأخبار والثقافة والاجتماع بأسلوب احترافي فريد، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة رؤيا الأردنية إضافة إلى لمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة حول قناة رؤيا الفضائية الأردنية ومحتواها

تعتبر قناة رؤيا الفضائية جزءاً من مجموعة الصايغ الإعلامية للقنوات الفضائية، وهي تضم مجموعة متنوعة من البرامج في مختلف المجالات، تعد قناة رؤيا من القنوات الحديثة نسبياً، حيث تم بثها على الأقمار الصناعية في عام 2011، كما تهدف القناة إلى نشر الوعي الثقافي بين المشاهدين وتمكينهم من الاطلاع على أحدث الأحداث في العالم من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمقدمين المتميزين، وتشتهر القناة في العالم العربي ببرنامجها “نجوم العلوم” الذي يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب في تطوير حلول تكنولوجية تساهم في تحسين صحة المجتمعات وتطوير أساليب حياتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

معلومات تردد قناة رؤيا الأردنية الجديد (مارس 2024) على قمر النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة Ro´ya الأردنية ومحبيها متابعة بثها المباشر وبرامجها المنوعة عبر ضبط ترددها الموضح في السطور التالية.

التردد: 11958

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

يذكر أنه سيظهر اسم قناة رؤيا الأردنية على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Ro´ya”.