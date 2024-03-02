لينك استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 استخراج الأسماء الجدد عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024، جميع المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي يبحثون عن عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة، خاصة بعد تردد بعض المعلومات عن وجود زيادات في معاشات تكافل وكرامة مع بداية شهر مارس القادم، ولا يحتاج الاستعلام سوى دقائق معدودة من كل مستفيد من خلال الرقم القومي الخاص بالمواطن، تسهيلا على المواطن وتوفير للوقت والمجهود المبذول أمام مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

تفعيل رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 يتم خلال شهر مارس الحالي، واستكمالا لخطة التحول الرقمي التي نفذتها الحكومة المصرية، يتم الاستعلام من خلال شبكة الإنترنت بالخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

اختيار تبويب برنامج تكافل وكرامة.

تحديد أيقونة الخدمات الإلكترونية.

عليك اختيار خدمة ” الاستعلام عن تكافل وكرامة ” من بين الخدمات المتاحة.

تحديد أيقونة ” الرقم القومي “.

اكتب الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقم من اليسار إلى اليمين باللغة الإنجليزية.

اضغط أيقونة ” استعلام”.

يوضح لك الموقع جميع المعلومات التي تتعلق بمعاش تكافل وكرامة لصاحب الرقم القومي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2024

من المقرر أن يحصل جميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة معاشات شهر مارس الحالي بزيادة جديدة قيمتها 15%، وفقا للتوجيهات التي صدرت عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذلك دعما لجميع المواطنين في مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة، أما عن موعد صرف الزيادات الجديدة فمن المقرر أن تصرف بداية من يوم الخامس عشر من مارس الجاري، من خلال الطرق المتبعة في صرف المعاشات سواء من مكاتب البريد الموزعة في كل محافظات مصر، أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATM.