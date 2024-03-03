“لولو صارت شرطية”.. تردد قناة وناسه الجديد بأعلي جودة2024.. نزلها ودلع عيالك..!!

تعتبر الفضائيات من أبرز وسائل الإعلام في الحاضر، إذ تلعب دورا بارزا في نقل المعرفة والترفيه والتوعية للجماهير، ومن بين هذه القنوات، تبرز قناة وناسه الجديدة كواحدة من القنوات المتميزة التي تحظى بشعبية واسعة بين المشاهدين، تسعى قناة وناسه الجديدة إلى تقديم محتوى متنوع يضم البرامج الكوميدية، والبرامج الاجتماعية، والمسلسلات، والأفلام، والبرامج الحوارية، بهدف إثراء تجربة المشاهدة وتلبية اهتمامات الجمهور بشكل شامل.

تردد قناة وناسه الجديد

حظيت القناة بشعبية كبيرة منذ انطلاقها، حيث استطاعت أن تكسب قاعدة جماهيرية واسعة من المشاهدين من مختلف الأعمار والجنسيات، وأحد أهم العوامل التي ساهمت في نجاح قناة وناسه الجديد هو تردد القناة الذي تم اختياره بعناية ليكون متوافق مع معظم الريسيفرات والأقمار الصناعية، وبفضل هذا التردد، يتمكن المشاهدين من متابعة برامج القناة بكل سهولة ووضوح، دون تقطعات أو تشويش في الصورة، واليكم تردد القناة

تردد القناة: 11470.ا

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي : النايل سات .

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

مميزات القناة