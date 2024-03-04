“متفوتش الفرصة” وزارة الأوقاف تعلن خطوات التقديم في وظائف 1000 إمام وخطيب والمستندات المطلوبة للقبول

التقديم في وظائف 1000 إمام وخطيب، تم الإعلان من قبل بوابة الوظائف الحكومية عن التفاصيل الخاص بوظائف وزارة الأوقاف المعلن عنها يوم الجمعة، وعددهم 1000 وظيفة شاغرة في الوزارة، أئمة وخطيب ومدرسين بنظام التعاقد، حيث يتم التقديم لمدة أسبوعين أي أن التقديم ينتهي في 16 شهر مارس، كما أن بوابة الوظائف أعلنت عن التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف الخالية في وزارة الأوقاف بوظائف الإمام والخطيب والمدرس بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها في مختلف محافظات مصر، تابع معي.

التقديم في وظائف 1000 إمام وخطيب

هناك عدة شروط وضعتها وزارة الأوقاف يجب توافرها في الأشخاص الذين يريدون الالتحاق بأحد وظائفها، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

أولاً أن يكون المتقدمين لأحد الوظائف مصري الجنسية.

أن تكون سيرته طيبة في المجتمع، وذو سمعة محمودة.

إن تكون صحيفته الجنائية خالية من أي تهم مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا كان مظلوم وتم رد اعتباره إليه.

إن يكون لا يسبق له الفصل من الخدمة بقرار تأديبي، إلا إذا مضى أربعة سنوات على صدور هذا القرار.

عمر المتقدمين لا يزيد عن 40 عام من وقت نشر إعلان الوظيفة.

يجب أن يكون المتقدمين للحصول على وظائف وزارة الأوقاف أحد خريجي كليات الأزهر للبنين مثل كليات الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الشريعة، كلية الدراسات الإسلامية العربية، كلية اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، كلية اللغات والترجمة قسم دراسات إسلامية، كلية الإعلام جامعة الأزهر، كلية تربية جامعة الأزهر شعبة دراسات إسلامية – شعبة انجليزي – شعبة فرنسي – شعبة عربي.

تقدير المتقدمين يكون مقبول على الأقل.

أن يجتاز الامتحان وفق القواعد.

أن يجتاز المتقدمين التدريبات الموضوعة من قبل الوزارة.

إن يجتاز المتقدم الكشف الطبي، وكذلك تحليل المخدرات.

سداد مبلغ 26 لصالح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أحد البنوك التي تعمل في نظام التمويل الحكومي في محافظات مصر، ويكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ النشر، وكذلك مذكور بهذا الإيصال اسم المتقدم.

ما هي المستندات المطلوبة لـ الوظائف الخالية؟

هناك عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في أحد وظائف وزارة الأوقاف المعلن عنها، وهي: