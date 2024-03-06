“الكمية التي انت عاوزها” خطوات شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile بالطريقة الرسمية

طريقة شحن شدات ببجي موبايل، الكثير منّا يعرف أن لعبة ببجي هي أحد أشهر الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، بل إنها أشهرهم، وذلك بسبب كثرة المحبين للعبة سواء الكبار أو الصغار، حيث يقضون عليها أوقات فراغهم، لذلك يريدون معرفة الطريقة التي يمكن بها شحن شدات ببجي بطريقة صحيحة غير تقليدية.



طريقة شحن شدات ببجي موبايل

كما ذكرت أن الشدات هي العملة الافتراضية المستخدمة لشراء المعدات وأدوات القتال المختلفة للعبة حتى يتمكن اللاعب من الفوز على الاعداد في اللعبة، حيث ينزل إلى أرض المعركة 100 مقاتل من الطائرة ينبغي عليك البحث عن الأسلحة المناسبة للقضاء عليهم، ويمكن شراء الأسلحة من خلال توفر الشدات، حيث تعد بيجي موبايل أحد أشهر الألعاب القتالية والشرسة على مستوى العالم، ويتم شحن هذه الشدات من خلال ID، ويتمثل الشحن في عدة خطوات كالتالي:

أولاً قم بفتح اللعبة على الهاتف.

ثم اضغط أيقونة المتجر.

بعد ذلك قم باختيار تبويب الشحن.

قم بالضغط على زر شحن شدات بيجي من خلال ID.

يجب أن تدخل ID الخاص باللاعب في مكانه المخصص له.

قم بتحديد الكمية المطلوبة من الشدات.

اضغط على طريقة الدفع التي تتناسب معك.

في النهاية قم بالضغط على زر الشراء حتى تكتمل عملية شحن السيدات.

شدات ببجي 2024

الشدات فهي العملة الافتراضية المستخدمة لشراء أدوات القتال المختلفة في اللعبة لتحقيق الفوز على الأعداء، ويرمز لها بالرمز UC، ويمكن من خلالها شراء العديد من المتعلقات داخل اللعبة.