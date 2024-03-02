“دلعي أولادك مع لولو” تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV الجديد 2024 على الاقمار الصناعية المختلفة

دائما ما تبحث كل الأمهات عن أفضل قناة متميزة للأطفال وهذا حتى يستمع صغارها بكل ما تقدمه ويستفيدوا منها أيضاً، ونجد أن قناة وناسة من أكثر القنوات الخاصة بالطفل التي يتابعها الملايين حول الوطن العربي، والتي تتميز عن غيرها من القنوات المنافسة لها باختيارها الدقيق لكل ما تقدم لكي يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ويزداد البحث بشكل يومي عن التردد الجديد بقناة وناسة لإمكانية ضبط القناة والاستمتاع بكل ما تقدمه، وهذا ما نستعرضه عليكم الآن فتابعونا.

تردد قناة وناسة للأطفال

تعتبر قناة وناسة للأطفال من أنجح القنوات الفضائية التي تم اطلاقها خلال السنوات الماضية ونجحت بشكل كبير، حيث تقدم القناة عبر شاشتها محتوى متنوع وهادف للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، حيث يتنوع محتواها بين الأغاني الترفيهية والتعليمية والبرامج الثقافية والدينية والتعليمية والترفيهية، ولذلك احتلت القناة مكانة مرموقة بين القنوات المنافسة لها لكونها تلبي كل ما يرغب الأطفال في مشاهدته وتوفر لهم الترفيه والتسلية بالطرق المختلفة.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات 2024

يمكن للجميع من الأطفال والكبار الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها من خلال ضبط التردد بالبيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

أجمل أغاني قناة وناسة

تستعرض قناة وناسة عبر شاشتها مجموعة من الأغاني الشيقة والمتنوعة وأكثرها تجسدها الشخصية الكرتونية المرحة لولو، وأبرز تلك الأغاني التالي: