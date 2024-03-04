“هاتف على قد الإيد” مواصفات Oppo A57 4G .. والسعر في مصر والسعودية

يأتي هاتف Oppo A57 4 ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، حيث يتميز بشاشة كبيرة بشكل النوتش بحجم 6.56 إنش، مع بطارية ذات سعة كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير وتدعم شحنًا سريعًا بقوة 33 واط، في هذا السياق سنتعرف على مواصفات هاتف Oppo A57 4G، إضافة إلى التركيز على أهم مميزاته وعيوبه لنقرر ما إذا كان يستحق الشراء أم لا.

مواصفات هاتف Oppo A57 4G

يقدم هاتف Oppo A57 4G مواصفات متنوعة تجمع بين أداء قوي وشاشة عالية الجودة، مما يجعله خيارًا مميزًا للمستخدمين.

المواصفات هاتف Oppo A57 4G الشبكة دعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim دعم الشبكات دعم شبكات الجيل الثاني 2G، 3G، والجيل الرابع 4G الأبعاد 163.7x75x8 ملم الوزن 187 جرام مقاومة الماء مقاوم لقطرات الماء بشهادة IPX4 مقاومة الأتربة مقاوم للأتربة بشهادة IP5X الشاشة IPS LCD، 6.56 إنش، 720×1612 بكسل، 269 بكسل/إنش طبقة حماية من نوع Panda MN228 الذاكرة والتخزين إصدار أول: 64 جيجا بايت + 3 جيجا بايت RAM إصدار ثاني: 64 جيجا بايت + 4 جيجا بايت RAM إصدار ثالث: 128 جيجا بايت + 4 جيجا بايت RAM التخزين دعم لزيادة التخزين عبر بطاقة الذاكرة المعالج معالج Helio G35 من شركة ميديا تيك بتكنولوجيا 12 نانو معالج رسومي PowerVR GE8320

مميزات هاتف Oppo A57 4G

المميزات هاتف Oppo A57 4G الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.0 الكاميرا الخلفية – كاميرا أساسية: 13 ميجا بكسل، F/2.2 – كاميرا للعزل: 2 ميجا بكسل، F/2.4 فلاش – فلاش أحادي من نوع ليد فلاش تسجيل الفيديو – FHD (1080 بكسل) بمعدل 30 إطار في الثانية – HD (720 بكسل) بمعدل 30 إطار في الثانية الاتصال – واي فاي: a/b/g/n/ac، Dual-band – Wi-Fi Direct، hotspot بلوتوث 5.3، A2DP، LE، aptX HD المنافذ والتوصيل – منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن نظام تحديد الموقع – GPS، A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS وسائل الأمان والحماية – مستشعر البصمة وخاصية Face Unlock المستشعرات – مستشعرات التسارع والقرب منفذ USB Type-C – منفذ USB من نوع Type C مع دعم OTG البطارية – سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 33 واط نظام التشغيل – Android 12 مع واجهة ColorOS 12.1 الألوان – أسود، أخضر

سعر هاتف Oppo A57 4G

البلد المواصفات السعر مصر 64 جيجا، 4 جيجا رام، ضمان دولي حوالي 5700 جنيه السعودية 64 جيجا، 4 جيجا رام حوالي 460 ريال الإمارات 64 جيجا، 4 جيجا رام حوالي 430 درهم

عيوب هاتف Oppo A57 4G