تكنولوجيا

“هاتف على قد الإيد” مواصفات Oppo A57 4G .. والسعر في مصر والسعودية

Salmanمنذ 52 ثانية
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يأتي هاتف Oppo A57 4 ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، حيث يتميز بشاشة كبيرة بشكل النوتش بحجم 6.56 إنش، مع بطارية ذات سعة كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير وتدعم شحنًا سريعًا بقوة 33 واط، في هذا السياق سنتعرف على مواصفات هاتف Oppo A57 4G، إضافة إلى التركيز على أهم مميزاته وعيوبه لنقرر ما إذا كان يستحق الشراء أم لا.

مواصفات هاتف Oppo A57 4G

يقدم هاتف Oppo A57 4G مواصفات متنوعة تجمع بين أداء قوي وشاشة عالية الجودة، مما يجعله خيارًا مميزًا للمستخدمين.

المواصفات هاتف Oppo A57 4G
الشبكةدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim
دعم الشبكاتدعم شبكات الجيل الثاني 2G، 3G، والجيل الرابع 4G
الأبعاد 163.7x75x8 ملم
الوزن 187 جرام
مقاومة الماءمقاوم لقطرات الماء بشهادة IPX4
مقاومة الأتربةمقاوم للأتربة بشهادة IP5X
الشاشةIPS LCD، 6.56 إنش، 720×1612 بكسل، 269 بكسل/إنش
طبقة حماية من نوع Panda MN228
الذاكرة والتخزينإصدار أول: 64 جيجا بايت + 3 جيجا بايت RAM
إصدار ثاني: 64 جيجا بايت + 4 جيجا بايت RAM
إصدار ثالث: 128 جيجا بايت + 4 جيجا بايت RAM
التخزيندعم لزيادة التخزين عبر بطاقة الذاكرة
المعالجمعالج Helio G35 من شركة ميديا تيك بتكنولوجيا 12 نانو
معالج رسومي PowerVR GE8320

مميزات هاتف Oppo A57 4G

المميزاتهاتف Oppo A57 4G
الكاميرا الأمامية8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.0
الكاميرا الخلفية– كاميرا أساسية: 13 ميجا بكسل، F/2.2
– كاميرا للعزل: 2 ميجا بكسل، F/2.4
فلاش– فلاش أحادي من نوع ليد فلاش
تسجيل الفيديو– FHD (1080 بكسل) بمعدل 30 إطار في الثانية
– HD (720 بكسل) بمعدل 30 إطار في الثانية
الاتصال– واي فاي: a/b/g/n/ac، Dual-band
– Wi-Fi Direct، hotspot
بلوتوث5.3، A2DP، LE، aptX HD
المنافذ والتوصيل– منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن
نظام تحديد الموقع– GPS، A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS
وسائل الأمان والحماية– مستشعر البصمة وخاصية Face Unlock
المستشعرات– مستشعرات التسارع والقرب
منفذ USB Type-C– منفذ USB من نوع Type C مع دعم OTG
البطارية– سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 33 واط
نظام التشغيل– Android 12 مع واجهة ColorOS 12.1
الألوان– أسود، أخضر

سعر هاتف Oppo A57 4G

البلدالمواصفاتالسعر
مصر64 جيجا، 4 جيجا رام، ضمان دوليحوالي 5700 جنيه
السعودية64 جيجا، 4 جيجا رامحوالي 460 ريال
الإمارات64 جيجا، 4 جيجا رامحوالي 430 درهم

عيوب هاتف Oppo A57 4G

  • تُعد كاميرات الهاتف ضعيفة مقارنة بالهواتف في نفس الفئة.
  • يعتبر سعر الهاتف مبالغًا فيه بالنسبة للمواصفات التي يقدمها.
    يعتمد الهاتف على معالج قديم وغير منافس في هذا العام.
  • تأتي الشاشة بدقة HD+، في حين يتوفر العديد من المنافسين بشاشات ذات دقة أفضل.
  • يُعتبر الهاتف إصدارًا أقل فيما يتعلق بأداء الكاميرات مقارنة بالهاتف السابق A55.
    الهاتف لا يدعم بعض المستشعرات الهامة مثل البوصلة والجيروسكوب.
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Salmanمنذ 52 ثانية
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