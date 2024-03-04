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“هاتف على قد الإيد” مواصفات Oppo A57 4G .. والسعر في مصر والسعودية
يأتي هاتف Oppo A57 4 ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، حيث يتميز بشاشة كبيرة بشكل النوتش بحجم 6.56 إنش، مع بطارية ذات سعة كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير وتدعم شحنًا سريعًا بقوة 33 واط، في هذا السياق سنتعرف على مواصفات هاتف Oppo A57 4G، إضافة إلى التركيز على أهم مميزاته وعيوبه لنقرر ما إذا كان يستحق الشراء أم لا.
مواصفات هاتف Oppo A57 4G
يقدم هاتف Oppo A57 4G مواصفات متنوعة تجمع بين أداء قوي وشاشة عالية الجودة، مما يجعله خيارًا مميزًا للمستخدمين.
|المواصفات
|هاتف Oppo A57 4G
|الشبكة
|دعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim
|دعم الشبكات
|دعم شبكات الجيل الثاني 2G، 3G، والجيل الرابع 4G
|الأبعاد
|163.7x75x8 ملم
|الوزن
|187 جرام
|مقاومة الماء
|مقاوم لقطرات الماء بشهادة IPX4
|مقاومة الأتربة
|مقاوم للأتربة بشهادة IP5X
|الشاشة
|IPS LCD، 6.56 إنش، 720×1612 بكسل، 269 بكسل/إنش
|طبقة حماية من نوع Panda MN228
|الذاكرة والتخزين
|إصدار أول: 64 جيجا بايت + 3 جيجا بايت RAM
|إصدار ثاني: 64 جيجا بايت + 4 جيجا بايت RAM
|إصدار ثالث: 128 جيجا بايت + 4 جيجا بايت RAM
|التخزين
|دعم لزيادة التخزين عبر بطاقة الذاكرة
|المعالج
|معالج Helio G35 من شركة ميديا تيك بتكنولوجيا 12 نانو
|معالج رسومي
|PowerVR GE8320
مميزات هاتف Oppo A57 4G
|المميزات
|هاتف Oppo A57 4G
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.0
|الكاميرا الخلفية
|– كاميرا أساسية: 13 ميجا بكسل، F/2.2
|– كاميرا للعزل: 2 ميجا بكسل، F/2.4
|فلاش
|– فلاش أحادي من نوع ليد فلاش
|تسجيل الفيديو
|– FHD (1080 بكسل) بمعدل 30 إطار في الثانية
|– HD (720 بكسل) بمعدل 30 إطار في الثانية
|الاتصال
|– واي فاي: a/b/g/n/ac، Dual-band
|– Wi-Fi Direct، hotspot
|بلوتوث
|5.3، A2DP، LE، aptX HD
|المنافذ والتوصيل
|– منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن
|نظام تحديد الموقع
|– GPS، A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS
|وسائل الأمان والحماية
|– مستشعر البصمة وخاصية Face Unlock
|المستشعرات
|– مستشعرات التسارع والقرب
|منفذ USB Type-C
|– منفذ USB من نوع Type C مع دعم OTG
|البطارية
|– سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 33 واط
|نظام التشغيل
|– Android 12 مع واجهة ColorOS 12.1
|الألوان
|– أسود، أخضر
سعر هاتف Oppo A57 4G
|البلد
|المواصفات
|السعر
|مصر
|64 جيجا، 4 جيجا رام، ضمان دولي
|حوالي 5700 جنيه
|السعودية
|64 جيجا، 4 جيجا رام
|حوالي 460 ريال
|الإمارات
|64 جيجا، 4 جيجا رام
|حوالي 430 درهم
عيوب هاتف Oppo A57 4G
- تُعد كاميرات الهاتف ضعيفة مقارنة بالهواتف في نفس الفئة.
- يعتبر سعر الهاتف مبالغًا فيه بالنسبة للمواصفات التي يقدمها.
يعتمد الهاتف على معالج قديم وغير منافس في هذا العام.
- تأتي الشاشة بدقة HD+، في حين يتوفر العديد من المنافسين بشاشات ذات دقة أفضل.
- يُعتبر الهاتف إصدارًا أقل فيما يتعلق بأداء الكاميرات مقارنة بالهاتف السابق A55.
الهاتف لا يدعم بعض المستشعرات الهامة مثل البوصلة والجيروسكوب.