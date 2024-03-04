تكنولوجيا

“أسطورة هواوي”.. هاتف Huawei Nova Y90 ببطارية 5000 مللي أمبير وشحن 40 واط .. تعرف على السعر والمواصفات

Salmanمنذ ساعتين
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يأتي هاتف Huawei Nova Y90 بتصميم جديد ومختلف تمامًا، حيث تمت معالجة العيوب التي كانت في الإصدار السابق Y70، وأبرزها تحسين دقة الشاشة لتكون FHD+، ومعدل تحديث يصل إلى 90Hz، كما يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 680 من كوالكم، دعونا نلقي نظرة على أهم مميزات الهاتف وعيوبه.

مواصفات هاتف Huawei Nova Y90

المواصفاتهاتف Huawei Nova Y90
نوع الشرائحNano Sim (يدعم شريحتين إتصال)
دعم الشبكات2G، 3G، 4G
الأبعاد163.3×74.7×8.4 ملم
الوزن195 جرام
مواد البناءبلاستيك لامع
نوع الشاشةIPS LCD، 1080×2388 بكسل، 6.7 إنش، 90Hz
الكثافة البكسلية391 بكسل لكل إنش
المعالجSnapdragon 680 4G، تقنية 6 نانو
المعالج الرسوميAdreno 610
الذاكرة الداخلية والرام– 128 جيجا بايت و 4 جيجا بايت رام
– 128 جيجا بايت و 6 جيجا بايت رام
– 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام
إمكانية زيادة التخزين عبر بطاقة ميموريغير مدعوم

مميزات هاتف Huawei Nova Y9

المميزات هاتف Huawei Nova Y9
الكاميرا الأمامية8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.0
الكاميرا الخلفية– 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8 (كاميرا أساسية)
– 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4 (للتصوير الماكرو)
– 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4 (للعزل) مع فلاش LED
تسجيل الفيديوFHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية
HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية
الاتصال والشبكات– واي فاي: a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot
بلوتوثإصدار 5.0، A2DP، LE
– منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن
تحديد الموقع الجغرافيGPS، A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS
وسائل الأمان والحماية– مستشعر البصمة
– Face Unlock
مستشعرات أخرىمستشعرات التسارع، البوصلة، القرب (يعمل عبر السوفت وير)
منفذ الـ USBType C مع دعم OTG
البطارية5000 مللي أمبير، شحن 40 واط
واجهة المستخدمEMUI 12
الألوان المتاحةأزرق، أبيض، أخضر، أسود

عيوب هاتف Huawei Nova Y90

  • أداء الكاميرا الأمامية: يمكن أن يكون أداء الكاميرا الأمامية محدودًا في التقاط صور جيدة، وتحديدًا فيما يتعلق بالتصوير الواسع.
  • تصوير الفيديو: تقدم الأجهزة الحديثة تقنيات تصوير بدقة 4K، ولكن يعتبر الغياب عن هذه الميزة عيبًا لبعض المستخدمين الراغبين في تجربة تسجيل فيديو عالي الجودة.
  • جودة الصوت:رغم أن الصوت ليس بتقنية ستيريو، إلا أن تجربة الصوت تظهر أداءً جيدًا وعالي الجودة.
  • مستشعر الجيروسكوب: يمكن أن يؤثر هذا على تجربة بعض التطبيقات والألعاب التي تعتمد على حساسات الحركة.
  • خدمات جوجل بلاي: يعتبر غياب خدمات جوجل بلاي عيبًا للبعض، ولكن يمكن تحميل التطبيقات بشكل بديل من متجر هواوي.
  • دعم بطاقة الميموري: يمكن أن يكون هذا عيبًا للذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية ولكن لا يستطيعون استخدام بطاقة ذاكرة إضافية.
  • السعر: يمكن أن يكون السعر المرتفع عائقًا للعديد من المستخدمين الذين يبحثون عن خيارات أرخص في السوق.

سعر هاتف Huawei Nova Y90

  • السعر في مصر: النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 9500 جنيه.
  • المملكة العربية السعودية: النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 800 ريال.
  • الإمارات العربية المتحدة: النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر حوالي 750 درهم.
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Salmanمنذ ساعتين
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