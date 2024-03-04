“أسطورة هواوي”.. هاتف Huawei Nova Y90 ببطارية 5000 مللي أمبير وشحن 40 واط .. تعرف على السعر والمواصفات

يأتي هاتف Huawei Nova Y90 بتصميم جديد ومختلف تمامًا، حيث تمت معالجة العيوب التي كانت في الإصدار السابق Y70، وأبرزها تحسين دقة الشاشة لتكون FHD+، ومعدل تحديث يصل إلى 90Hz، كما يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 680 من كوالكم، دعونا نلقي نظرة على أهم مميزات الهاتف وعيوبه.

مواصفات هاتف Huawei Nova Y90

المواصفات هاتف Huawei Nova Y90 نوع الشرائح Nano Sim (يدعم شريحتين إتصال) دعم الشبكات 2G، 3G، 4G الأبعاد 163.3×74.7×8.4 ملم الوزن 195 جرام مواد البناء بلاستيك لامع نوع الشاشة IPS LCD، 1080×2388 بكسل، 6.7 إنش، 90Hz الكثافة البكسلية 391 بكسل لكل إنش المعالج Snapdragon 680 4G، تقنية 6 نانو المعالج الرسومي Adreno 610 الذاكرة الداخلية والرام – 128 جيجا بايت و 4 جيجا بايت رام – 128 جيجا بايت و 6 جيجا بايت رام – 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام إمكانية زيادة التخزين عبر بطاقة ميموري غير مدعوم

مميزات هاتف Huawei Nova Y9

المميزات هاتف Huawei Nova Y9 الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.0 الكاميرا الخلفية – 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8 (كاميرا أساسية) – 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4 (للتصوير الماكرو) – 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4 (للعزل) مع فلاش LED تسجيل الفيديو FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية الاتصال والشبكات – واي فاي: a/b/g/n/ac، Dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot بلوتوث إصدار 5.0، A2DP، LE – منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن تحديد الموقع الجغرافي GPS، A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS وسائل الأمان والحماية – مستشعر البصمة – Face Unlock مستشعرات أخرى مستشعرات التسارع، البوصلة، القرب (يعمل عبر السوفت وير) منفذ الـ USB Type C مع دعم OTG البطارية 5000 مللي أمبير، شحن 40 واط واجهة المستخدم EMUI 12 الألوان المتاحة أزرق، أبيض، أخضر، أسود

عيوب هاتف Huawei Nova Y90

أداء الكاميرا الأمامية: يمكن أن يكون أداء الكاميرا الأمامية محدودًا في التقاط صور جيدة، وتحديدًا فيما يتعلق بالتصوير الواسع.

تصوير الفيديو: تقدم الأجهزة الحديثة تقنيات تصوير بدقة 4K، ولكن يعتبر الغياب عن هذه الميزة عيبًا لبعض المستخدمين الراغبين في تجربة تسجيل فيديو عالي الجودة.

جودة الصوت:رغم أن الصوت ليس بتقنية ستيريو، إلا أن تجربة الصوت تظهر أداءً جيدًا وعالي الجودة.

مستشعر الجيروسكوب: يمكن أن يؤثر هذا على تجربة بعض التطبيقات والألعاب التي تعتمد على حساسات الحركة.

خدمات جوجل بلاي: يعتبر غياب خدمات جوجل بلاي عيبًا للبعض، ولكن يمكن تحميل التطبيقات بشكل بديل من متجر هواوي.

دعم بطاقة الميموري: يمكن أن يكون هذا عيبًا للذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية ولكن لا يستطيعون استخدام بطاقة ذاكرة إضافية.

السعر: يمكن أن يكون السعر المرتفع عائقًا للعديد من المستخدمين الذين يبحثون عن خيارات أرخص في السوق.

سعر هاتف Huawei Nova Y90