“هام”.. وزارة الاسكان تطرح وحدات سكنية بمساحات تصل لـ 150 متر .. الموعد والتفاصيل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح الفرصة للمواطنين من جديد، حيث تم الإعلان عن طرح تكميلي لعدد 480 وحدة سكنية في إطار مشروع “جنة”، يشمل هذا الطرح المناطق الحضرية المختلفة بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، حيث تتنوع المساحات المتاحة للوحدات السكنية في هذا الطرح التكميلي بين 100 و150 متر مربع، وأيضًا 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 متر مربع و93 متر مربع في مدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، يأتي هذا الطرح لتلبية احتياجات الفئات التي لم يحالفها الحظ في الحصول على وحدة سكنية خلال الفترات السابقة، وسيتم تحديد المستفيدين بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.

موعد طرح كراسة الشروط لشقق جنة في 4 مدن

يشمل الإعلان شروط الحجز وأسلوب السداد، وسيتم نشرها على موقع بنك التعمير والإسكان اعتبارًا من 3 مارس 2024، سيتم الحجز من خلال القرعة العلنية اليدوية عبر البنك، يتيح هذا الطرح فرصة جديدة للمتقدمين الذين لم يتمكنوا من حجز وحدة سكنية في المشروع في الفترات السابقة، ويعتبر توفير هذه الفرصة ضمن سياسة الوزارة لتحقيق التوزيع العادل للفرص الإسكانية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

تفاصيل الطرح التكميلي لشقق جنه في 4 مدن

أعلن المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، عن تفاصيل الطرح التكميلي لشقق مشروع “جنة” في أربع مدن مختلفة، يستهدف هذا الطرح العملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدة سكنية خلال الفترة من ١٥/١/٢٠٢٣ وحتى ١٦/٢/٢٠٢٣ في مشروع “جنة” بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وكذلك في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة خلال الفترة من ١٧/١٢/٢٠٢٣ وحتى ١١/١/٢٠٢٤.